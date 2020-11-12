【２歳次走報】リフレイムは放牧後クイーンＣが視野

★サウジアラビアＲＣ５着キングストンボーイ（美・藤沢和、牡）はベゴニア賞（２９日、東京、１勝クラス、芝１６００メートル）で２勝目を狙う。同厩のアイビーＳ７着バニシングポイント（牡）はもちの木賞（２１日、阪神、１勝クラス、ダ１８００メートル）に向かう。

★京王杯２歳Ｓ５着リフレイム（美・黒岩、牝）はあす１３日に放牧へ出される。今後はクイーンＣ（２月１３日、東京、ＧＩＩＩ、芝１６００メートル）が視野に。６着ジャガード（美・和田雄、牡）は、年明けの中山開催まで待機。１２着リンゴアメ（美・菊川、牝）は、阪神ＪＦ（１２月１３日、阪神、ＧＩ、芝１６００メートル）へ。

★ファンタジーＳ７着デルマカンノン（栗・五十嵐、牝）はさざんか賞（１２月６日、阪神、１勝クラス、芝１２００メートル）へ、１０着サルビア（栗・鈴木孝、牝）は阪神ＪＦへ向かう。また、京王杯２歳Ｓ１５着ニシノガブリヨリ（栗・橋口、牡）は、さざんか賞へ。

★アイビーＳ３着スパイラルノヴァ（栗・藤岡、牡）はエリカ賞（１２月１２日、阪神、１勝クラス、芝２０００メートル）へ。５着トーセンインパルス（栗・角居、牡）は今週登録している黄菊賞を自重し、エリカ賞を視野に入れる。

★野路菊Ｓ５着ダノンシュネラ（栗・池江、牝）は、白菊賞（２９日、阪神、１勝クラス、芝１６００メートル）へ。同レースには１０月２５日新潟の新馬戦（芝１６００メートル）を勝ったエコロデイジー（栗・牧浦、牝）も参戦予定。

★７日東京の新馬戦（ダ１６００メートル）を勝ったイグナイター（栗・牧田、牡）は、カトレアＳ（２８日、東京、ＯＰ、ダ１６００メートル）か、兵庫ゴールドトロフィー（１２月２３日、園田、交流ＧＩＩＩ、ダ１４００メートル）に向かう。

★９月１３日中京の２歳未勝利戦（芝１６００メートル）を勝ったシャドウエリス（栗・友道、牝）は、赤松賞（２２日、東京、１勝クラス、芝１６００メートル）を予定。