【今週の登録抹消馬】１１月１１日

▽繁殖牝馬＝エターナルディーバ（４ 千歳）、エヴァイエ（５ 三石）、カクテルドレス（５ 浦河）、サンマルペンダント（６ 浦河）、アスターストーリー（６ 浦河）、オールフォーラヴ（５ 三石）、ヴィクトリアピース（４ 早来）、グラディーヴァ（４ 早来）
▽地方＝エイサイバイオ（牝２ 笠松）、シェアザモーメント（牡６ 未定）、シゲルチョウサヤク（牡２ 佐賀）、ペーパードライバー（牝２ 未定）、カズアティシャ（牡２ 園田）、ケージーキンカメ（牡９ 金沢）、ゴールデンヘイロー（牡４ 園田）、ネクストムーブ（牡７ 未定）、ウインセレナード（牝３ 笠松）、カシノエール（牝２ 佐賀）
▽乗馬＝スプリングボックス（牡６ 京都）、デュボンタン（牝３ 未定）、ビックリシタナモー（牡６ 滋賀）、サザンブリーズ（牡６ 滋賀）、アグネススターダム（牡７ 兵庫）、アーサードライブ（牡３ 愛知）、ヤマカツグレース（牝６ 石川）、サイモンゼーレ（牡７ 滋賀）、ショウナンアゲロス（牝２ 滋賀）、ワンダークンナパー（牡３ 滋賀）
▽２歳（未）抹消＝ハートオブマイン（牝２ 未定）
▽へい死＝ブラックスピネル（セン７）、馬名未定（母オンブルリジェール 牡２）