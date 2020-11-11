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2020.11.11 13:50

【今週の登録抹消馬】１１月１１日

　▽繁殖牝馬＝エターナルディーバ（４　千歳）、エヴァイエ（５　三石）、カクテルドレス（５　浦河）、サンマルペンダント（６　浦河）、アスターストーリー（６　浦河）、オールフォーラヴ（５　三石）、ヴィクトリアピース（４　早来）、グラディーヴァ（４　早来）

　▽地方＝エイサイバイオ（牝２　笠松）、シェアザモーメント（牡６　未定）、シゲルチョウサヤク（牡２　佐賀）、ペーパードライバー（牝２　未定）、カズアティシャ（牡２　園田）、ケージーキンカメ（牡９　金沢）、ゴールデンヘイロー（牡４　園田）、ネクストムーブ（牡７　未定）、ウインセレナード（牝３　笠松）、カシノエール（牝２　佐賀）

　▽乗馬＝スプリングボックス（牡６　京都）、デュボンタン（牝３　未定）、ビックリシタナモー（牡６　滋賀）、サザンブリーズ（牡６　滋賀）、アグネススターダム（牡７　兵庫）、アーサードライブ（牡３　愛知）、ヤマカツグレース（牝６　石川）、サイモンゼーレ（牡７　滋賀）、ショウナンアゲロス（牝２　滋賀）、ワンダークンナパー（牡３　滋賀）

　▽２歳（未）抹消＝ハートオブマイン（牝２　未定）

　▽へい死＝ブラックスピネル（セン７）、馬名未定（母オンブルリジェール　牡２）