１２・１３香港国際競走に登録した日本馬を発表

ＪＲＡは２９日、１２月１３日にシャティン競馬場で行われる香港国際競走（ＧＩ）に登録した日本馬を発表した。Ｃは香港カップ（芝２０００メートル）、Ｍは香港マイル（芝１６００メートル）、Ｓは香港スプリント（芝１２００メートル）、Ｖは香港ヴァーズ（芝２４００メートル）。重複の馬は最初から順に第１、第２、第３希望。
アウィルアウェイ（ＳＭ）、アドマイヤマーズ（Ｍ）、アーモンドアイ（ＣＭ）、インディチャンプ（ＭＳ）、ヴァンドギャルド（Ｍ）、ウイングレイテスト（ＭＣ）、ウインブライト（ＣＭ）、カデナ（Ｃ）、カフェファラオ（Ｃ）、カレンモエ（Ｓ）、キングオブコージ（ＶＣ）、クロノジェネシス（ＣＶ）、ケイアイノーテック（Ｍ）、サウンドキアラ（Ｍ）、サトノアーサー（Ｍ）、サトノインプレッサ（ＣＭ）、サトノガーネット（ＶＣ）、サリオス（ＭＣ）、サートゥルナーリア（ＣＶ）、スカーレットカラー（ＭＣ）、ステイフーリッシュ（ＶＣ）、センテリュオ（ＶＣ）、ダイアトニック（ＳＭ）、タイセイトレイル（Ｖ）、ダノンキングリー（ＣＭ）、ダノンスマッシュ（Ｓ）、ダノンファンタジー（Ｍ）、ダノンプレミアム（ＣＭ）、タワーオブロンドン（Ｓ）、ディアドラ（ＣＶ）、ディープボンド（ＶＣ）、ノームコア（ＣＭＶ）、パフォーマプロミス（Ｖ）、パンサラッサ（ＣＶ）、ペルシアンナイト（Ｍ）、ミスターメロディ（Ｓ）、ミッキーブリランテ（Ｍ）、モズアスコット（Ｍ）、ラヴズオンリーユー（ＣＶ）、ラウダシオン（ＭＳ）、ラストドラフト（ＣＶ）、レッドガラン（Ｃ）、ワールドプレミア（ＶＣ）。