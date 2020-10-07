【今週の登録抹消馬】１０月７日

▽繁殖牝馬＝アスカリアン（５ 静内）、シアワセデス（７ 未定）、チャリオット（４ 新冠）、タッチアコード（５ 未定）、キャッツアイ（３ 静内）、ボードウォーク（牝５ 佐賀）
▽地方＝ウォーターアバーブ（牝３ 笠松）、クレアーレ（牡３ 園田）、サダムオリジン（牝４ 笠松）、スティーン（牡４ 未定）、ニシノラディアント（牡７ 高知）、ピエナシニスター（牝５ 未定）、エイシンアンヴァル（牡３ 園田）、トロハ（牝４ 未定）、ナムラアイガー（牡２ 未定）、レッドエランドール（牡３ 園田）、キーグラウンド（牡６ 名古屋）、ダンツシルビア（牝３ 佐賀）、ディープレーン（牝３ 名古屋）、ブラックハーデス（牡４ 未定）、ボギータイサ（牡３ 佐賀）、モンセラーテ（牡２ 未定）、ラブリートキメキ（牝２ 未定）、レッドエーデル（牝３ 園田）
▽乗馬＝アスターソード（牡５ 愛知）、ティーコア（牡６ 未定）、シャインオブトーチ（牡２ 滋賀）、スリーカナロアー（牡４ 未定）、テーオーダンケルク（牡４ 未定）、ルペールノエル（牡１０、愛知）、ロードスパイダー（セン４ 滋賀）
▽２歳（未）抹消＝ヒロシゲナガユリ（牝 静内）
▽へい死＝ナムラシェパード（牡４）