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2020.10.7 14:18

【今週の登録抹消馬】１０月７日

　▽繁殖牝馬＝アスカリアン（５　静内）、シアワセデス（７　未定）、チャリオット（４　新冠）、タッチアコード（５　未定）、キャッツアイ（３　静内）、ボードウォーク（牝５　佐賀）

　▽地方＝ウォーターアバーブ（牝３　笠松）、クレアーレ（牡３　園田）、サダムオリジン（牝４　笠松）、スティーン（牡４　未定）、ニシノラディアント（牡７　高知）、ピエナシニスター（牝５　未定）、エイシンアンヴァル（牡３　園田）、トロハ（牝４　未定）、ナムラアイガー（牡２　未定）、レッドエランドール（牡３　園田）、キーグラウンド（牡６　名古屋）、ダンツシルビア（牝３　佐賀）、ディープレーン（牝３　名古屋）、ブラックハーデス（牡４　未定）、ボギータイサ（牡３　佐賀）、モンセラーテ（牡２　未定）、ラブリートキメキ（牝２　未定）、レッドエーデル（牝３　園田）

　▽乗馬＝アスターソード（牡５　愛知）、ティーコア（牡６　未定）、シャインオブトーチ（牡２　滋賀）、スリーカナロアー（牡４　未定）、テーオーダンケルク（牡４　未定）、ルペールノエル（牡１０、愛知）、ロードスパイダー（セン４　滋賀）

　▽２歳（未）抹消＝ヒロシゲナガユリ（牝　静内）

　▽へい死＝ナムラシェパード（牡４）