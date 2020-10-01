【２歳次走報】ジャカランダレーンはもみじＳへ

★ダリア賞３着ジャカランダレーン（栗・中内田、牝）は、もみじＳ（１８日、京都、ＯＰ、芝１４００メートル）。鞍上は福永騎手。
★９月１９日中京の未勝利戦（芝１６００メートル）１着レッドベルオーブ（栗・藤原英、牡）は、Ｄ杯２歳Ｓ（１１月１４日、阪神、ＧＩＩ、芝１６００メートル）に参戦する。
★９月２１日中京の新馬戦（ダ１２００メートル）１着クインズメリッサ（栗・宮本、牝）は、なでしこ賞（２５日、京都、１勝クラス、ダ１４００メートル）へ。
★９月２６日中京の未勝利戦（芝２０００メートル）１着トーセンインパルス（栗・角居、牡）は、アイビーＳ（２４日、東京、Ｌ、芝１８００メートル）か百日草特別（１１月８日、東京、１勝クラス、芝２０００メートル）へ。
★８月９日札幌の新馬戦（芝１８００メートル）を快勝したオーソクレース（美・久保田、牡）は、アイビーＳへ。同馬は宝塚記念、エリザベス女王杯勝ち馬マリアライトの初子。
★９月２６日中山の新馬戦（ダ１８００メートル）を７馬身差で圧勝したインパルスベルン（美・加藤士、牡）は、ＪＢＣ２歳優駿（１１月３日、門別、交流ＧＩＩＩ、ダ１８００メートル）が視野。
★９月２６日中山の新馬戦（芝１６００メートル）１着シゲルオテンバ（美・松山、牝）は、赤松賞（１１月２２日、東京、１勝クラス、芝１６００メートル）へ。