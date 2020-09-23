【今週の登録抹消馬】９月２３日

▽繁殖牝馬＝ドゥシャンパーニュ（４ 早来）
▽地方＝ガウル（牡５ 未定）、ケルントナー（牡３ 大井）、ダイメイムーン（牝３ 盛岡）、ワンダースアダーオ（牝３ 盛岡）、アールグロウ（牡３ 園田）、メルヘンステージ（牝４ 名古屋）、ラインジェット（牡６ 未定）、メートルエロー（牡３ 未定）、エキストラライト（牝３ 未定）、グッドラックスター（牝３ 大井）、シゲルタケノコ（セン５ 未定）、ジョーコレット（牡３ 浦和）、ダイチノユメ（牝２ 金沢）、ハイクォーツ（牡２ 未定）、ブルベアアロンゾ（牡４ 佐賀）、マコトヤマンバギリ（牡３ 未定）、モズトリプルエー（牡３ 未定）、レッドデュラン（牡３ 川崎）、ロナウド（牡３ 未定）、ファスタザウィンド（牡３ 園田）、エイユーグローバル（牡２ 未定）、キモンルビー（牝３ 高知）、キョウワディーヴァ（牝３ 大井）、サムシングフォー（牝３ 未定）、メジャーステージ（牡２ 笠松）、ダノンルミナ（牝３ 園田）、アイファーグレー（牡３ 笠松）、アイファーブルー（牡３ 笠松）、アヴグラン（牡３ 未定）、アドマイヤヴェラ（牡３ 未定）、アンストッパブル（牡３ 名古屋）、ヴィオローネ（牝５ 笠松）、ウォータージョイ（牡３ 名古屋）、カシノランペイジ（セン５ 佐賀）、カフジジェミニ（牡３ 未定）、グッドストーム（牡３ 未定）、ゴッドカーヌスティ（牝３ 未定）、サイパー（牡２ 笠松）、スーパーフライヤー（牡３ 金沢）、デルマルビー（牝３ 大井）、トレミエール（牝４ 未定）、ハンマーモンスター（牡２ 佐賀）、ホイールバーニング（牡７ 未定）、ポーカークイーン（牝３ 未定）、マイネルオスカル（牡５ 未定）、メイショウレイゲツ（牝３ 佐賀）、レッドルピナス（牝３ 金沢）、サンマルキャンディ（牝３ 笠松）、プルセイラ（牝３ 未定）
▽乗馬＝ポポカテペトル（牡６ 早来）、アルザス（牝５ 鹿児島）、トモジャクアルト（牡５ 未定）、スズカテイオー（牡５ 馬事公苑）、ライジングペガサス（牡３ 岡山）、バトルオブアルマダ（牡３ 滋賀）、ブライトエンパイア（牡５ 甲賀）、
▽研究馬＝タイガーストロング（牡２ 栗東トレセン）
▽へい死＝アイファーピューマ（牡２）、ドレッドノータス（セン７）