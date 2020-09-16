【今週の登録抹消馬】９月１６日

▽種牡馬＝サングレーザー（６ 新冠）
▽繁殖牝馬＝スズカスペクトル（３ 静内）、セーチェーニ（３ 新冠）、トーホウフレーテ（４ 門別）、リリレフア（３ 早来）、レディオタイムズ（３ 平取）、テイケイドルチェ（５ 浦河）、ウォーターハミング（３ 浦河）、タガノアマルフィ（３ 京都）、ペプチドシンデレラ（３ 未定）、マドルガーダ（３ 鳥取）
▽地方＝フレックル（牝３ 笠松）、アバディーン（牡３ 未定）、アントルラッセ（牝３ 未定）、ウインヴェルメリオ（牝３ 笠松）、ヴェルテックス（牡３ 未定）、ヴェーラ（牡３ 未定）、オーバーリミット（牡３ 名古屋）、キュートルーラー（牝３ 未定）、コルディアルッカ（牝３ 未定）、サクセスバローズ（牡３ 未定）、サツキヒューズ（牡３ 未定）、サトノマッスル（牡３ 大井）、サンブリテニア（牝３ 未定）、ジャストポケット（牝３ 園田）、ジャーミネイト（牡６ 未定）、ダグラス（牡３ 未定）、タマノアドレ（牝３ 船橋）、タムロシャイン（牝３ 未定）、チェルビックヒム（牝３ 金沢）、テイエムサンドリア（牝３ 名古屋）、ディスイズミー（牡３ 未定）、テーオーエリザベス（牝３ 園田）、テーオーバフェット（牡３ 園田）、トレゾア（牡３ 未定）、ニーニャ（牝３ 未定）、ノヴァエラ（牝３ 金沢）、ハテナ（牡３ 笠松）、ヒルノパルマ（牝３ 笠松）、ブライティアフジ（牝３ 盛岡）、マカロンパフェ（牝３ 未定）、マコトカンゼミズ（牝３ 園田）、マヌイーア（牝３ 未定）、ミナト（セン３ 笠松）、ミルフィリア（牝３ 未定）、メイショウウナサカ（牡３ 未定）、メイショウセントレ（牡３ 未定）、メイショウマコモ（牡３ 園田）、メイショウワダマ（牝３ 園田）、ラティチュード（牡３ 未定）、リュニックフルール（牝２ 未定）、リュヌドミエル（牝３ 園田）、リーガルバローズ（牡３ 未定）、レインボーメイプル（牝３ 未定）、ロードライトニング（牡３ 大井）、ワイルドチャイルド（牝３ 未定）、ワイワイキング（牡３ 園田）、ワンダーシンシア（牝３ 園田）、アドマイヤパンドラ（牝３ 園田）、アリーヴェデルチ（牡３ 大井）、アロハヌイロア（牝３ 未定）、ウォーターモースト（牡３ 園田）、ウォーターラーテル（牝３ 園田）、オウケンラブキセキ（牝３ 園田）、カサドーラ（牝３ 未定）、クリノティファニー（牝３ 大井）、クレドゥボヌール（牡３ 未定）、ケープオブストーム（牡３ 未定）、ゴーゴーワイザー（牝３ 高知）、ジグ（牝３ 大井）、ゼットグローリ（牝３ 園田）、タガノトランキーロ（牡３ 未定）、トーホウドミンゴ（牡６ 名古屋）、ナオミエキスプレス（牝３ 笠松）、ヒメノジャッカル（牡３ 門別）、フチサンメルチャン（牡３ 名古屋）、ブロックチェーン（牝３ 金沢）、メイショウコホク（牡３ 園田）、メイショウホルス（牡３ 園田）、モズフォーナイン（牡３ 未定）、ワークアンドビート（牝３ 浦和）、アバンダンスシチー（牡３ 未定）、エアマルソー（牝３ 園田）、エイカイキャロル（牝４ 園田）、サトノトラスト（牡３ 高知）、サーティグランド（セン８ 未定）、シゲルヒショ（牝２ 佐賀）、シュルシャガナ（牡３ 園田）、スカイボルト（牡３ 未定）、スリーコーズクライ（牡３ 名古屋）、タマモルーチェ（牝３ 未定）、ビクトリーシューズ（牡３ 川崎）、フィアレスハート（牡３ 未定）、プロスペロ（牡３ 大井）、ベニトアイト（セン３ 大井）、マルカブレーブ（牡３ 未定）、マーブルレディー（牝３ 園田）、メイショウニタボウ（牡３ 園田）、ヤマニンボンモマン（牝３ 川崎）、ラストラフ（牝３ 川崎）、レッドシリウス（牡３ 園田）、レディフォリア（牝３ 未定）、ロードユリシス（牡３ 未定）、アンバウンディド（牡３ 笠松）、ヴァシリアス（牡３ 未定）、オメガドラゴン（牡３ 園田）、サンデージュピター（牝３ 園田）、スカイヴァルキリー（牝３ 園田）、テイエムサツマオー（牡２ 佐賀）、ヒロイン（牝３ 未定）、ファンキーゴールド（牡３ 高知）、マーティンヒル（牡３ 園田）、メイショウアカイシ（牝３ 未定）、メイショウアレス（牡３ 園田）、ヤマカツライデン（牡８ 金沢）、ライズインビルド（牡３ 未定）、ローレルオルブラン（牡３ 金沢）、ワンダーアマルフィ（牡３ 園田）、シゲルハクチョウザ（牝３ 佐賀）、ホウオウエインセル（牝３ 園田）、メイショウオイワキ（牡３ 園田）、ローレルヴィクター（牡６ 高知）、サンマルキャンディ（牝３ 笠松）、プルセイラ（牝３ 未定）
▽乗馬＝レノヴァール（牡５ 未定）、アズマエピカリス（牡３ 兵庫）、スコーレ（牡３ 滋賀）、スズカアカデミー（牡６ 滋賀）、スリーシャトー（牡３ 未定）、ピボットポイント（牡５ 滋賀）、スズカノーチラス（牡８ 愛知）、ショウナンランチャ（牡３ 競馬学校）、ショウナンワンガン（牡３ 競馬学校）、タイセイブレーク（セン６ 岡山）、ミレニアムクロス（牡３ 未定）、ショパン（セン７ 茨城）、マテンロウヴァモス（牡３ 兵庫）
▽へい死＝ハイジュエラー（牝２）