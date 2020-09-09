【今週の登録抹消馬】９月９日

▽繁殖牝馬＝クリスタルオーブ（４ 日高）、ティラミス（３ 千歳）、リバーランド（３ 未定）、ディメンシオン（６ 北海道）、ビハインドザサン（３ 門別）、イダ（３ 浦河）、カレンブラッキーナ（３ 平取）、クリノサンスーシ（７ 日高）、トーホウレジーナ（６ 門別）
▽地方＝イデアル（牝３ 未定）、ヴァイスリヒト（牡３ 未定）、ウインアマルフィ（牝３ 未定）、エイティーンローズ（牝３ 未定）、エメルヴェイエ（牝３ 未定）、オブリゲーション（牡７ 大井）、カノア（牝３ 未定）、グランレミー（牡３ 未定）、グリムスポンド（牝３ 未定）、コンゴウレイワ（牝３ 未定）、シゲルタイヨウ（牡３ 川崎）、シュアゲイト（牡３ 水沢）、シューラヴァーグ（牝３ 水沢）、シーシップ（牝３ 未定）、ステラアルバ（牝３ 未定）、センショウレサイヤ（牝３ 未定）、ツクバマサカド（牡３ 未定）、ツクバマリア（牝３ 浦和）、デロリス（牝３ 未定）、ドライヴナイト（セン７ 園田）、トレボウソレイユ（牝３ 未定）、ナスタチューム（牝３ 未定）、ピエナビーチ（牡３ 未定）、フェールデュビアン（牝５ 未定）、ブレスジャーニー（牡６ 未定）、ベッロコルサ（牡３ 未定）、ベリッシモファルコ（牝４ 未定）、ホウオウグラス（牝３ 未定）、ホロイムア（牝３ 未定）、ホワイトブレス（牝３ 笠松）、マッシリア（牡３ 盛岡）、ミッキーローズ（牝３ 園田）、メイショウギンレイ（牡３ 園田）、メイショウケイソウ（牝３ 未定）、メイショウススキノ（牝３ 未定）、メイショウポルポ（牡３ 未定）、メイショウマサカツ（牡３ 園田）、ランクリッツ（牝３ 未定）、ランスオブマインド（牝３ 園田）、ルーラーザクイーン（牝３ 未定）、レイトブルーミング（牝４ 川崎）、ウインジョイフル（牡３ 未定）、シャムエル（牡３ 未定）、スズカペンダント（牝３ 名古屋）、セイウンモーリー（牡３ 門別）、ルタンデュボヌール（牡６ 未定）、アナラビ（牝３ 金沢）、ヴィオリーナ（牝３ 未定）、ヴィサルガ（牡３ 未定）、ウインクルジニー（牝３ 金沢）、エターナルバディ（セン３ 未定）、オーシャンアイ（牡３ 未定）、オースミカムイ（セン３ 園田）、カシノアンバー（牝３ 佐賀）、ガニュメデスレイ（牡３ 大井）、ガレットデロワ（牝３ 金沢）、キャプテンドレイク（牡３ 園田）、グラナートロート（牝３ 未定）、クリノガオガオ（牡３ 未定）、サンライズデヴォン（セン３ 未定）、スリーシンフォニー（牡３ 名古屋）、タフチョイス（牡５ 未定）、デビルバローズ（牡３ 大井）、ナバテア（牝３ 未定）、ナムラダヴィンチ（牡３ 未定）、ノーブルレゼル（牡５ 金沢）、パインニードル（牝３ 未定）、ハッピーペコ（牝３ 園田）、バーミーズ（牝３ 未定）、フウジンジョー（牡３ 笠松）、プチルミエール（牝３ 高知）、フレーヴォ（牝３ 未定）、ホウロクダマ（牡６ 未定）、ボーサンシー（牡７ 未定）、ホールタイム（牡３ 未定）、メイショウシュート（牡３ 園田）、メイショウハルカス（牡３ 園田）、ヤマカツレオン（牡３ 未定）、リーゼントフラム（牡３ 未定）、ルーターズ（牝３ 未定）、エムテイフラッシュ（牡３ 佐賀）、エンジェルティアラ（牝３ 未定）、クレスコアンジェラ（牝３ 園田）、サンライズエポック（牡３ 園田）、シゲルサツマイモ（牡５ 佐賀）、スウィートイレブン（牝３ 笠松）、ソレイユドゥアルル（牝３ 未定）、ナリタアレス（牡３ 園田）、パワーオーソリティ（牡３ 未定）、パーセプトロン（牡３ 未定）、ビップテッペン（牡３ 未定）、ミナトノヨーコ（牝３ 高知）、メイショウイナセ（牡３ 未定）、メイショウバイラン（牝３ 園田）、ラッシュワン（牡３ 大井）、ロードミニオン（牡３ 未定）、ワイルドキャット（牝３ 未定）、サンデーパームス（牡３ 未定）、タマモマクシム（牡３ 未定）、アマデトワール（牝３ 未定）、オークレイコート（牝３ 門別）、クイーンズバラッド（牝３ 未定）、ダイヤモンドヘッド（牡２ 佐賀）、メイショウカミング（牡３ 園田）、ユキネエ（牝３ 未定）、ワイドディスボン（牝３ 園田）、ダイアナマロン（牝３ 園田）、メイショウタオ（牡３ 未定）
▽乗馬＝スズカビステー（牡４ 東関東馬事高等学院）、ダノンクライム（牡６ 北海道大学）、ニホンピロキアロ（牡３ 愛知）、ライフオブリバイブ（牡３ 未定）、アルムフォルツァ（牡５ 京都）、ショウナンラクエン（牝３ 滋賀）、ネクサスアルカナム（牡３ 滋賀）、メイショウハーラン（牡３ 滋賀）、セルリアンアラシ（牡６ 札幌）、ハギノフロンティア（セン５ 兵庫）、フロンティア（牡５ 未定）、マルタクロス（牡３ 未定）、テイルウォーク（牡３ 未定）
▽２歳（未）抹消＝アンラウフェン（牡 未定）
▽研究馬＝ショウナンアンビル（セン５ 栗東トレセン）
▽へい死＝トゥルーハート（セン７）、ピエス（牡２）