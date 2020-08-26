【今週の登録抹消馬】８月２６日

▽種牡馬＝エポカドーロ（５ 静内）
▽繁殖牝馬＝トーホウアルテミス（５ 未定）、ネクストエピソード（３ 未定）、アドラータ（５ 白老）、カメキチ（３ 新冠）、タガノハツコイ（４ 京都）、レッドシンシア（３ 浦河）、ロンス（５ 静内）、タガノヴィアトゥル（３ 京都）
▽地方＝アラビカ（牝３名古屋）、アンデュレイト（牡３ 未定）、エイシンマシーン（牝３ 未定）、エルスネル（牡３ 未定）、カルトレガーメ（牝３ 未定）、キングリアリティー（牡３ 園田）、グレーフェンベルク（牡３ 未定）、ゴールデンアーク（牡３ 未定）、サトノレガシー（牡３ 園田）、サーコ（牡３ 園田）、シェノン（牡３ 園田）、シセイイワイ（牝３ 門別）、ジレーネ（牝３ 未定）、スマートキャンディ（牝３ 園田）、デア（牝３ 未定）、デイジーフラッシュ（牝３ 園田）、テレーザ（牝３ 名古屋）、トウアトリア（牝３ 未定）、ノルフェーン（牝３ 金沢）、ハルハアケボノ（牝３ 大井）、パンディーロ（セン３ 未定）、ハートフルオブラブ（牡３ 盛岡）、パープルブルーメン（牝３ 金沢）、ピンクシップ（牝３ 未定）、ブライティアルアー（牝３ 盛岡）、プリンセスララア（牝３ 名古屋）、メイショウヴンダー（牡３ 園田）、メイショウサフラン（牡３ 未定）、モズグレース（牡３ 未定）、ラジゼル（牝３ 未定）、ラナウェリナ（牝３ 門別）、ワンダーコンパス（牡３ 未定）、アクターヒロイン（牝３ 未定）、ミツルグロウ（牝３ 未定）、アドマイヤシリウス（牝３ 園田）、ヴォーノ（牡３ 未定）、サンドジョーカー（牡３ 未定）、タンバヴェルド（牡３ 園田）、ナムラルイ（牡３ 未定）、ヒルノグバーナ（牝３ 笠松）、ホッコーラプラス（牝３ 未定）、ミッキーノワ（牝３ 未定）、ミツルザビクトリー（牝３ 未定）、メイショウアサヒ（牝３ 園田）、メイショウウラコイ（牡３ 園田）、メイショウカリスマ（牡３ 園田）、メイショウホエール（牝３ 園田）、ラインエンジェル（牝３ 大井）、ラガーヴィーヴ（牝３ 園田）、ラストブラッサム（牡３ 未定）、ルリアンヴェール（牝３ 門別）、アサシン（牡３ 大井）、ウインオリヴィア（牝３ 未定）、エイシンパッション（牡３ 未定）、エリーズタイフーン（牝３ 水沢）、キタノオトメ（牝３ 笠松）、キングインパクト（牡３ 園田）、クリノハイジ（牝３ 園田）、ナムラヘラクレス（牡６ 園田）、ノーブルルビー（牝３ 門別）、ハコダテメジャー（牡３ 笠松）、パサラン（牡３ 川崎）、ピノタージュ（牝３ 未定）、ブラックアモーレ（牝３ 門別）、マサハヤアン（牝３ 園田）、マタギ（牡３ 園田）、ユキマツリ（牡３ 未定）、リュクスレジェンド（牝３ 笠松）、イチジン（牡３ 水沢）、エイシンスレイマン（牡６ 園田）、エイシンワンダーズ（牡３ 園田）、タイセイパワーズ（牡３ 水沢）、タイセイブリッツ（牡３ 船橋）、ツクバゴールド（牡３ 未定）、スターペストニー（牡３ 佐賀）、ダイシンユノ（牝３ 門別）、トリプルプレイ（牝３ 笠松）
▽乗馬＝アナバチャーレ（牡３ 滋賀）、キャラメルボイス（牝３ 京都）、ショウナンラオウ（セン３、未定）、テイエムシュンソク（牡３ 札幌）、モンテアーサー（牡４ 奈良）、ベストマイウェイ（牡５ 滋賀）、ユニコーンバンブー（牡３ 愛知）、ワンスウィートデイ（牡３ 奈良）、アネクスペクティド（牡３ 未定）、グランドデューク（牡３ 滋賀）、ニホンピロデュラン（牝３ 愛知）、メイショウオトコギ（セン１１ 関西大学）、メイショウリープ（牡３ 滋賀）、メイショウワンモア（牝６ 未定）
▽２歳（未）抹消＝ブーシェプリンス（牡 滋賀）
▽へい死＝アオイホープ（牡２）、ケイティレジェンド（牡２）、トーアキャンディス（牝２）、ミラクルユニバンス（牡７）、ベルエスメラルダ（牝６）