【今週の登録抹消馬】８月１９日

▽繁殖牝馬＝アージオン（３ 早来）、ウィンディスペル（３ 早来）、スターライトジャズ（３ 未定）、タッシーエルモ（３ 静内）、ナムライロハ（３ 浦河）、パステルリリー （３ 静内）、フレジエ（３ 早来）、ベルリオーズ（３ 栃木）、シスターフラッグ（５ 未定）、マリアネージュ（３ 静内）
▽地方＝ウォーターマゼラン（牡４ 名古屋）、スターオブジュート（牝３ 門別）、ヴィータブリランテ（牝３ 未定）、エイシンネメシス（牝５ 園田）、オウケンブリザード（牡３ 未定）、グラスコックピット（牡３ 未定）、ゴールデンバレット（牝３ 園田）、サンメディル（牡３ 未定）、ジャポニカスタイル（牝３ 門別）、タッチザモーメント（牝３ 川崎）、トーホウロゼ（牝３ 名古屋）、ナムラリベンジ（牡３ 名古屋）、ネージュダムール（牝３ 笠松）、フェアウェルキッス（牝３ 未定）、プレパレンセ（牝３ 船橋）、ポテンシャルリアル（牡３ 未定）、マシェリイ（牝３ 未定）、メスキータ（牡４ 未定）、ヤングブラッド（牝３ 園田）、ユアソーラ（牡３ 未定）、セイウンコービー（牡４ 園田）、アスターホルン（牡３ 未定）、エピデンドラム（牝３ 未定）、エルゴルド（牡３ 未定）、カヴァート（牡３ 未定）、ココアブラウン（牡３ 未定）、チェルヴィーノ（牝３ 未定）、テイエムゴールデン（牡３ 佐賀）、トーホウジャック（牡３ 名古屋）、ナンヨープルートー（牡６ 未定）、ハナブサ（牡３ 園田）、ブラックリスト（牡３ 浦河）、レイワハルカ（セン３ 名古屋）、ロワシャンパーニュ（牡３ 未定）、アールウィザード（牡３ 園田）、グリーンエンプレス（牝３ 金沢）、サフランハピネス（牝３ 園田）、ジュヌヴィエーブ（牝３ 未定）、スペラーレ（牡３ 未定）、トラストバディ（牡３ 未定）、マリアブレス（牝３ 未定）、メモリアルクイーン（牝３ 園田）、スイートポイズン（牝３ 未定）、カフジピスケス（牡３ 名古屋）、ナローエース（牡３ 園田）、リウトルウィッチ（牝４ 未定）、ルアスドゥーナッハ（牡３ 名古屋）、アーリンアーリン（牝３ 水沢）
▽乗馬＝ロルベーア（牡３ 千歳）、ダンツゴウユウ（牡６ 静内）、メイショウルイス（牡３ 札幌）、ウィスキーキャット（牝３ 岡山）、ティーハーフ（牡１０ 未定）、アンティークブーケ（牝３ 京都）、ケイマーダ（牡３ 滋賀）、マブルーク（牡３ 京都）、ヴァントシルム（牡６ 早来）、サウンドドゥイット（牡８ 滋賀）、マテラアシスト（牡３ 競馬学校）、メイケイカガヤキ（牡３ 馬事公苑）
▽へい死＝サンライズレスター（牡３）