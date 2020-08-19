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2020.8.19 14:26

【今週の登録抹消馬】８月１９日

　▽繁殖牝馬＝アージオン（３　早来）、ウィンディスペル（３　早来）、スターライトジャズ（３　未定）、タッシーエルモ（３　静内）、ナムライロハ（３　浦河）、パステルリリー　（３　静内）、フレジエ（３　早来）、ベルリオーズ（３　栃木）、シスターフラッグ（５　未定）、マリアネージュ（３　静内）

　▽地方＝ウォーターマゼラン（牡４　名古屋）、スターオブジュート（牝３　門別）、ヴィータブリランテ（牝３　未定）、エイシンネメシス（牝５　園田）、オウケンブリザード（牡３　未定）、グラスコックピット（牡３　未定）、ゴールデンバレット（牝３　園田）、サンメディル（牡３　未定）、ジャポニカスタイル（牝３　門別）、タッチザモーメント（牝３　川崎）、トーホウロゼ（牝３　名古屋）、ナムラリベンジ（牡３　名古屋）、ネージュダムール（牝３　笠松）、フェアウェルキッス（牝３　未定）、プレパレンセ（牝３　船橋）、ポテンシャルリアル（牡３　未定）、マシェリイ（牝３　未定）、メスキータ（牡４　未定）、ヤングブラッド（牝３　園田）、ユアソーラ（牡３　未定）、セイウンコービー（牡４　園田）、アスターホルン（牡３　未定）、エピデンドラム（牝３　未定）、エルゴルド（牡３　未定）、カヴァート（牡３　未定）、ココアブラウン（牡３　未定）、チェルヴィーノ（牝３　未定）、テイエムゴールデン（牡３　佐賀）、トーホウジャック（牡３　名古屋）、ナンヨープルートー（牡６　未定）、ハナブサ（牡３　園田）、ブラックリスト（牡３　浦河）、レイワハルカ（セン３　名古屋）、ロワシャンパーニュ（牡３　未定）、アールウィザード（牡３　園田）、グリーンエンプレス（牝３　金沢）、サフランハピネス（牝３　園田）、ジュヌヴィエーブ（牝３　未定）、スペラーレ（牡３　未定）、トラストバディ（牡３　未定）、マリアブレス（牝３　未定）、メモリアルクイーン（牝３　園田）、スイートポイズン（牝３　未定）、カフジピスケス（牡３　名古屋）、ナローエース（牡３　園田）、リウトルウィッチ（牝４　未定）、ルアスドゥーナッハ（牡３　名古屋）、アーリンアーリン（牝３　水沢）

　▽乗馬＝ロルベーア（牡３　千歳）、ダンツゴウユウ（牡６　静内）、メイショウルイス（牡３　札幌）、ウィスキーキャット（牝３　岡山）、ティーハーフ（牡１０　未定）、アンティークブーケ（牝３　京都）、ケイマーダ（牡３　滋賀）、マブルーク（牡３　京都）、ヴァントシルム（牡６　早来）、サウンドドゥイット（牡８　滋賀）、マテラアシスト（牡３　競馬学校）、メイケイカガヤキ（牡３　馬事公苑）

　▽へい死＝サンライズレスター（牡３）