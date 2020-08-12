【今週の登録抹消馬】８月１２日

▽繁殖牝馬＝ローヌグレイシア（３ 早来）、オルトシア（５ 平取）、ディープブルース（３ 千歳）
▽地方＝アトレッド（牝３ 未定）、クールシャイン（牡３ 未定）、ディライラ（牝３ 金沢）、ハクアイオウ（牡３ 佐賀）、ピットゥーラ（牝３ 園田）、ヘヴンレーヴ（牝３ 園田）、ペプチドサクラ（牝３ 園田）、ラヴネヴァーエンズ（牡３ 未定）、リュウグウハヤブサ（牡３ 水沢）、ルミリンナ（牝３ 盛岡）、レッドラルーチェ（牝３ 未定）、ヴァルシャー（牡３ 未定）、ゴールドクレスト（牡３ 未定）、シゲルリュウセイ（牡３ 佐賀）、ステーションワン（牡３ 未定）、ファンキーホース（牡３ 園田）、ベルサンライズ（牝３ 佐賀）、ムッシュパイロ（牡３ 未定）、ロードインファイト（牡３ 未定）、ツーエムイーグル（牡３ 園田）、モウカッテル（牡７ 門別）
▽海外競馬＝ダコタブラックヒル（牡３ シンガポール）
▽乗馬＝ソルトクリスタル（牡３ 競馬学校）、マルカノーベル（セン４ 競馬学校）、メイショウスミトモ（牡９ 馬事公苑）、シゲルガリレオ（牡３ 未定）、フラワーエッセンス（牝３ 滋賀）、ルナーランダー（牡７ 未定）、ゴールデンゴール（牡３ 未定）、スパンキーワールド（セン４ 岡山）、ニューアビリティ（牡４ 滋賀）、メドウラーク（牡９ 早来）、レサイヤ（牡４ 滋賀）、ヴェルテアシャフト（牡５ 早来）
▽２歳（未）抹消＝コゼンツァ（牝 未定）
▽へい死＝シーシャンティ（牡５）