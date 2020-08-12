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2020.8.12 13:17

【今週の登録抹消馬】８月１２日

　▽繁殖牝馬＝ローヌグレイシア（３　早来）、オルトシア（５　平取）、ディープブルース（３　千歳）

　▽地方＝アトレッド（牝３　未定）、クールシャイン（牡３　未定）、ディライラ（牝３　金沢）、ハクアイオウ（牡３　佐賀）、ピットゥーラ（牝３　園田）、ヘヴンレーヴ（牝３　園田）、ペプチドサクラ（牝３　園田）、ラヴネヴァーエンズ（牡３　未定）、リュウグウハヤブサ（牡３　水沢）、ルミリンナ（牝３　盛岡）、レッドラルーチェ（牝３　未定）、ヴァルシャー（牡３　未定）、ゴールドクレスト（牡３　未定）、シゲルリュウセイ（牡３　佐賀）、ステーションワン（牡３　未定）、ファンキーホース（牡３　園田）、ベルサンライズ（牝３　佐賀）、ムッシュパイロ（牡３　未定）、ロードインファイト（牡３　未定）、ツーエムイーグル（牡３　園田）、モウカッテル（牡７　門別）

　▽海外競馬＝ダコタブラックヒル（牡３　シンガポール）

　▽乗馬＝ソルトクリスタル（牡３　競馬学校）、マルカノーベル（セン４　競馬学校）、メイショウスミトモ（牡９　馬事公苑）、シゲルガリレオ（牡３　未定）、フラワーエッセンス（牝３　滋賀）、ルナーランダー（牡７　未定）、ゴールデンゴール（牡３　未定）、スパンキーワールド（セン４　岡山）、ニューアビリティ（牡４　滋賀）、メドウラーク（牡９　早来）、レサイヤ（牡４　滋賀）、ヴェルテアシャフト（牡５　早来）

　▽２歳（未）抹消＝コゼンツァ（牝　未定）

　▽へい死＝シーシャンティ（牡５）