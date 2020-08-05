【今週の登録抹消馬】８月５日

▽繁殖牝馬＝グランソフィア（３ 浦河）、ジルジェンティ（３ 未定）、ダンツクレイオー（５ 静内）、ウィクトール（３ 未定）、カーサデルシエロ（５ 門別）
▽地方＝ウルスラ（牝３ 未定）、ゼセル（牡６ 園田）、パレドネス（牝３ 未定）、バンブトンハニー（牝３ 園田）、マイネルアイガテ（牡３ 未定）、ミッキーウィン（牡３ 園田）、ミラードムーン（牡３ 未定）、カシノレボルシオン（牡３ 佐賀）、キングズジェム（牡３ 未定）、サトノエンプレス（牝３ 未定）、ジューンスプレイン（牡３ 園田）、スズカロココ（牝３ 盛岡）、スリーシャーペン（牡３ 名古屋）、マーヴェラスジーン（牝３ 大井）、ロードイヒラニ（牡５ 門別）、サンマルサクセス（牡３ 佐賀）、イムジンガン（牡２ 門別）、サウンドロマン（牝３ 金沢）、ラッキータカチャン（牡３ 金沢）
▽乗馬＝ザフーン（牡３ 未定）、ナインテイルズ（牡９ 岡山）、メイショウホウトウ（牡９ 未定）、パーフェクトルール（牡３ 愛知）、フランドル（セン７ 愛知）、エタンセル（牝３ 競馬学校）、タマモベネチア（牝３ 滋賀）
▽２歳（未）抹消＝カシノアフィニティ（牡 佐賀）
▽へい死＝スズカフリオーソ（牡６）