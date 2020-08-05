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2020.8.5 14:28

【今週の登録抹消馬】８月５日

　▽繁殖牝馬＝グランソフィア（３　浦河）、ジルジェンティ（３　未定）、ダンツクレイオー（５　静内）、ウィクトール（３　未定）、カーサデルシエロ（５　門別）

　▽地方＝ウルスラ（牝３　未定）、ゼセル（牡６　園田）、パレドネス（牝３　未定）、バンブトンハニー（牝３　園田）、マイネルアイガテ（牡３　未定）、ミッキーウィン（牡３　園田）、ミラードムーン（牡３　未定）、カシノレボルシオン（牡３　佐賀）、キングズジェム（牡３　未定）、サトノエンプレス（牝３　未定）、ジューンスプレイン（牡３　園田）、スズカロココ（牝３　盛岡）、スリーシャーペン（牡３　名古屋）、マーヴェラスジーン（牝３　大井）、ロードイヒラニ（牡５　門別）、サンマルサクセス（牡３　佐賀）、イムジンガン（牡２　門別）、サウンドロマン（牝３　金沢）、ラッキータカチャン（牡３　金沢）

　▽乗馬＝ザフーン（牡３　未定）、ナインテイルズ（牡９　岡山）、メイショウホウトウ（牡９　未定）、パーフェクトルール（牡３　愛知）、フランドル（セン７　愛知）、エタンセル（牝３　競馬学校）、タマモベネチア（牝３　滋賀）

　▽２歳（未）抹消＝カシノアフィニティ（牡　佐賀）

　▽へい死＝スズカフリオーソ（牡６）