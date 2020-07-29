【今週の登録抹消馬】７月２９日

▽繁殖牝馬＝ウインクルチェリー（６ 門別）、アールヘブン（３ 新冠）
▽地方＝スマートワイバーン（牡３ 未定）、トゥアレグ（牡４ 未定）、アルテヴェルト（牡４ 未定）、ウィシュカムトゥル（牝３ 未定）、エイシンパラディン（牡３ 園田）、エトワールミノル（牡３ 未定）、カズマッカレン（セン４ 園田）、カフジテイク（牡８ 大井）、クライナークイーン（牝３ 未定）、クラヴィーア（牝４ 未定）、クロスラミナ（牝３ 金沢）、クロンペン（牝３ 未定）、ゴーゴーマジカル（牝３ 高知）、サンジョアン（牝３ 未定）、ジョークー（牡３ 笠松）、ゼアブラヴ（牡６ 未定）、トーアヴィルヌーヴ（牝３ 船橋）、ナンゴクジュリアン（牝３ 佐賀）、バトルレイカ（牝３ 園田）、フェルトオンブレ（牡３ 佐賀）、メイショウダブル（牡５ 川崎）、ラインプレジャー（牡３ 佐賀）、ワンダーウィッタヤ（牡３ 未定）、ワンダービスケット（牝３ 園田）、トーセンアミ（牝４ 未定）、ラフマニノフ（牡３ 未定）、イコロチャン（牝３ 金沢）、ヴィクトリーナイト（牡３ 園田）、カズプロティオス（牡３ 盛岡）、ゴッドオプティマス（牡３ 未定）、サンライト（牡３ 未定）、サーチュイン（牝４ 佐賀）、ダンツサトリア（セン３ 佐賀）、トーホウルナロッサ（牝３ 名古屋）、ノーブルライガー（牡３ 園田）、ヒルノコルシカ（牡３ 笠松）、ビーディオネ（牝３ 未定）、ファムファタル（牝４ 船橋）、ベルシャキャンディ（牝３ 水沢）、ミキノモンテカルロ（牝４ 浦和）、ロジーナ（牝３ 未定）、ロードアルビオン（セン３ 未定）、クリノピョートル（牡６ 園田）、ツーエムプライド（牡３ 未定）、アスクリノベート（牡３ 園田）、タッデオ（牡３ 名古屋）、テイエムプリジャン（牡３ 佐賀）、ディープマックス（牡３ 未定）、ナリタサーガ（牡３ 園田）、ホウオウガルーダ（牡３ 門別）、メイジュシンワ（牝３ 大井）、メイショウワシュウ（牡３ 未定）、ジャスパーモア（牝５ 門別）
▽乗馬＝クレバーバローズ（牡３ 滋賀）、ショウナンサニー（牡６ 愛知）、ハーツクリスタル（牡３ 未定）、レラシオン（牡３ 滋賀）、クレイス（牡３ 岡山）、ダイナミックアロー（牡７ 愛知）、レッドレオン（牡５ 未定）、トーコーブリザード（牡７ 日本獣医畜産大学）、ハギノペルフェット（牝３ 滋賀）