藤田菜七子は土日とも開幕週の新潟開催に参戦し計１０鞍に騎乗

７月２５、２６日の出走馬が２３日に確定した。先週まで５週連続で勝利を挙げている藤田菜七子騎手（２２）＝美浦・根本康広厩舎＝は、土日ともに開幕週の新潟開催に参戦し計１０鞍に騎乗する。日曜日には新潟名物“千直”重賞のアイビスサマーダッシュで、前走で復活の重賞勝利を挙げ、勢いに乗って臨むラブカンプーの手綱をとり、自身初となる芝の重賞勝ちを狙う。

土曜日は５Ｒ・２歳新馬で、自厩舎馬のエコロペガサスや１１Ｒ・越後ステークスで、自身が騎乗して今回と同舞台勝利の実績があるエアコンヴィーナなど４鞍に騎乗。日曜日は６Ｒ・２歳新馬のイルクオーレや１１Ｒ・アイビスサマーダッシュで、一昨年に同レースで２着に好走しているラブカンプーなど６鞍に騎乗予定で、６週連続Ｖを目指す。得意のローカル開催を迎えてますます冴え渡る菜七子の手綱さばきに注目したい。今週末の騎乗馬は以下の通り。

７月２５日（土）【新潟】

◆２Ｒ・２歳未勝利

ジョット（牡２、美浦・高橋義博厩舎）

◆３Ｒ・３歳未勝利

エアマルソー（牝３、栗東・笹田和秀厩舎）

◆５Ｒ・メイクデビュー新潟 ２歳新馬

エコロペガサス（牝２、美浦・根本康広厩舎）

◆１１Ｒ・越後ステークス ３歳上３勝クラス

エアコンヴィーナ（牝５、美浦・大竹正博厩舎）

７月２６日（日）【新潟】

◆２Ｒ・３歳未勝利

ナンヨーショウエイ（牝３、美浦・宗像義忠厩舎）

◆３Ｒ・３歳未勝利

スルーザリミッツ（牝３、美浦・高柳瑞樹厩舎）

◆６Ｒ・メイクデビュー新潟 ２歳新馬

イルクオーレ（牡２、美浦・高橋文雅厩舎）

◆７Ｒ・３歳未勝利

サムシングフォー（牝３、栗東・森田直行厩舎）

◆８Ｒ・３歳上１勝クラス

シークレットローザ（牝３、美浦・田村康仁厩舎）

◆１１Ｒ・アイビスサマーＤ ３歳上オープン

ラブカンプー（牝５、栗東・森田直行厩舎）