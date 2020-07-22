【今週の登録抹消馬】７月２２日

▽繁殖牝馬＝ケリーズアリュール（３ 苫小牧市）、テイエムジョウネツ（８ 門別）、プランドルアンテ（３ 苫小牧市）、ヤマニンブルーベル（４ 新冠）
▽地方＝ヴェリエーロ（牝３ 未定）、エイシンファイター（牡３ 未定）、エムテイオー（牡３ 門別）、キラビヤカ（牝３ 未定）、クッキーショット（牝３ 未定）、ジェドゥラシャンス（牝３ 未定）、シンゼンビクトリー（牡３ 名古屋）、タッシーアンジェラ（牝３ 未定）、トウケイタンホイザ（牡３ 未定）、ハチヨウ（牡４ 未定）、バーグアンノール（牝３ 未定）、フェルハール（牝３ 未定）、レイゲツニヤワラグ（牝３ 未定）、サービスエース（牝３ 未定）、ジューンマウス（牡３ 大井）、ダノンフェイス（牡７ 大井）、トーホウビビアン（牝３ 名古屋）、ハイコロラトゥーラ（牝３ 金沢）、ピエナアルティシア（牝３ 未定）、プロークルサートル（牡３ 未定）、ヘヴンプレミア（牡３ 園田）、ラザビー（牡３ 未定）、ラレーヌデュバル（牝３ 笠松）、ルヴュー（牡３ 園田）、ワンダージェラート（牡３ 園田）、エアハンコック（牝５ 園田）、エレガントヴォイス（牝３ 未定）、シェイクスピア（牡３ 未定）、シゲルアマノガワ（牡３ 佐賀）、シゲルカリプソ（牝３ 佐賀）、スナークレジスト（牡３ 園田）、スペシャルボス（牡４ 園田）、ヌオーヴォ（セン３ 未定）、プリティユニバンス（牝３ 盛岡）、レペット（牝３ 未定）、ドーン（牝３ 大井）、プラネットルージュ（牝３ 笠松）、ヘルデンラウフ（牡３ 佐賀）、ヤンヤノカッサイ（牡３ 未定）、ヘラクレスバローズ（牡３ 未定）
▽乗馬＝サトノケンシロウ（牡７ 未定）、スリープレッピー（セン７、馬事公苑）、スーパーモリオン（牡６ 滋賀）、テーオークイーン（牝３ 石川）、ナミブサンドシー（牝３ 滋賀）、メイショウアイノテ（牝３ 滋賀）、ベストジーニスト（牡３ 未定）、ホシムスメ（牝３ 鳥取）、メイショウナンプウ（牡６ 滋賀）、メイショウヤマガサ（牡３ 愛知）
▽２歳（未）抹消＝カズバーリントン（牡 未定）
▽使役馬＝コマノグレイス（牝３ 宮崎県）
▽へい死＝セイウンラストヘイ（牡３）