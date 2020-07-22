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2020.7.22 14:27

【今週の登録抹消馬】７月２２日

　▽繁殖牝馬＝ケリーズアリュール（３　苫小牧市）、テイエムジョウネツ（８　門別）、プランドルアンテ（３　苫小牧市）、ヤマニンブルーベル（４　新冠）

　▽地方＝ヴェリエーロ（牝３　未定）、エイシンファイター（牡３　未定）、エムテイオー（牡３　門別）、キラビヤカ（牝３　未定）、クッキーショット（牝３　未定）、ジェドゥラシャンス（牝３　未定）、シンゼンビクトリー（牡３　名古屋）、タッシーアンジェラ（牝３　未定）、トウケイタンホイザ（牡３　未定）、ハチヨウ（牡４　未定）、バーグアンノール（牝３　未定）、フェルハール（牝３　未定）、レイゲツニヤワラグ（牝３　未定）、サービスエース（牝３　未定）、ジューンマウス（牡３　大井）、ダノンフェイス（牡７　大井）、トーホウビビアン（牝３　名古屋）、ハイコロラトゥーラ（牝３　金沢）、ピエナアルティシア（牝３　未定）、プロークルサートル（牡３　未定）、ヘヴンプレミア（牡３　園田）、ラザビー（牡３　未定）、ラレーヌデュバル（牝３　笠松）、ルヴュー（牡３　園田）、ワンダージェラート（牡３　園田）、エアハンコック（牝５　園田）、エレガントヴォイス（牝３　未定）、シェイクスピア（牡３　未定）、シゲルアマノガワ（牡３　佐賀）、シゲルカリプソ（牝３　佐賀）、スナークレジスト（牡３　園田）、スペシャルボス（牡４　園田）、ヌオーヴォ（セン３　未定）、プリティユニバンス（牝３　盛岡）、レペット（牝３　未定）、ドーン（牝３　大井）、プラネットルージュ（牝３　笠松）、ヘルデンラウフ（牡３　佐賀）、ヤンヤノカッサイ（牡３　未定）、ヘラクレスバローズ（牡３　未定）

　▽乗馬＝サトノケンシロウ（牡７　未定）、スリープレッピー（セン７、馬事公苑）、スーパーモリオン（牡６　滋賀）、テーオークイーン（牝３　石川）、ナミブサンドシー（牝３　滋賀）、メイショウアイノテ（牝３　滋賀）、ベストジーニスト（牡３　未定）、ホシムスメ（牝３　鳥取）、メイショウナンプウ（牡６　滋賀）、メイショウヤマガサ（牡３　愛知）

　▽２歳（未）抹消＝カズバーリントン（牡　未定）

　▽使役馬＝コマノグレイス（牝３　宮崎県）

　▽へい死＝セイウンラストヘイ（牡３）