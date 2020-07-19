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2020.7.19 15:12

【洋一郎の一番堅い◎】８番人気で快勝！

佐藤洋一郎記者

佐藤洋一郎記者【拡大】

【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】１９日（日）

　【阪神１０Ｒ・オークランドＲＣＴ】　◎⑨アバルラータ

　ここ２戦、着順は７着、１０着だが、着差はともに勝ち馬から０秒３差。順調そのもので相手も楽になったなら、費用対効果は抜群。

　※結果…◎⑨アバルラータは外から豪快な差し切りＶ。８番人気で単勝は２３．６倍つきました。土曜日にはガチンコバトルで１０万円超のヒットを飛ばしたサンスポの“鬼才”、絶好調です！

佐藤洋一郎（さとう・よういちろう）　東京サンスポ記者　

季節・馬場・展開

３連単

プロフィル

生年月日不詳。１９７０年サンスポの「読者対抗予想コンテスト」に優勝、初代チャンピオンとなる。その後、競馬エイト発刊スタッフに加わり、その後サンスポに移籍。４０数年、穴馬券ひとすじ。

予想スタイル

キ・バ・テン発想から季節成績、馬場、展開が基本スタイル。さらに競走馬の気性にも注目し、特殊馬具の装着も重要と考える。

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