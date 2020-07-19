【洋一郎の一番堅い◎】８番人気で快勝！

【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】１９日（日）

【阪神１０Ｒ・オークランドＲＣＴ】 ◎⑨アバルラータ

ここ２戦、着順は７着、１０着だが、着差はともに勝ち馬から０秒３差。順調そのもので相手も楽になったなら、費用対効果は抜群。

※結果…◎⑨アバルラータは外から豪快な差し切りＶ。８番人気で単勝は２３．６倍つきました。土曜日にはガチンコバトルで１０万円超のヒットを飛ばしたサンスポの“鬼才”、絶好調です！