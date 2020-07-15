【今週の登録抹消馬】７月１５日

▽繁殖牝馬＝カトゥーア（３ 新冠）、クロランサス（４ 未定）、モズネイティブ（３ 門別）
▽地方＝アイオーン（牡３ 未定）、オーロラテーラー（牝３ 未定）、キャプテンカーク（牡３ 園田）、ジャスパーシャイン（牡３ 門別）、ジュアン（牡３ 未定）、ダディーズメジャー（牡３ 未定）、トキノソマリ（牡３ 水沢）、ナイトスターリリー（牝３ 金沢）、ナオアンドユリ（牝６ 笠松）、マイネルアトゥー（牡７ 未定）、モズドラゴンフライ（牡３ 未定）、ルミエールイリゼ（牝３ 未定）、ワンダーセートティ（牡３ 未定）、アナザードリーム（セン４ 未定）、アロマティカス（牡６ 園田）、イチザサンデー（牡３ 園田）、オット（牡３ 門別）、キョウワドライヴ（牡３ 未定）、キングサムソン（牡８ 未定）、スタークラスター（牡３ 未定）、ドリームキラリ（牡８ 大井）、ファルサルス（牡３ 未定）、マスティマ（牡３ 園田）、モーニングデュー（牝３ 未定）、ジュンサロベツ（牝４ 浦和）、レヴィオーサ（牡３ 名古屋）、アイファーベイジュ（牝３ 未定）、アリエン（牝３ 未定）、エイシンゾーン（牝４ 園田）、カンゼオン（牝３ 未定）、トーホウゴールデン（牡３ 名古屋）、ハヤト（牡３ 金沢）、ピクトグラム（牝３ 未定）、ピュアスマート（牝３ 未定）、ブルベアパンサー（牡６ 未定）、ブルベアマイル（牡３ 未定）、ウラニア（牝３ 園田）、クリノゴーギャン（牡５ 園田）、シティリズム（牝３ 未定）、ジュビラーテ（牡３ 未定）、ビップリバプール（牡３ 園田）、ブルベアハロン（牡３ 未定）、ユウアメリカン（牡３ 名古屋）、ラルジュール（牡３ 園田）、ラジオタイソウ（牡５ 園田）、ブルベアエーカー（牡３ 未定）
▽乗馬＝エクストラオールド（牡３ 滋賀）、タマモフェーム（牡３ 滋賀）、エーティーボストン（牡３ 競馬学校）、サダムドミニック（セン６ 未定）、パズル（牡３ 未定）
▽へい死＝メイショウシシオウ（牡３）