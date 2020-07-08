【今週の登録抹消馬】７月８日

▽繁殖牝馬＝プリムヴェール（３ 新冠）、リングオブハピネス（７ 静内）、ウアラネージュ（３ 未定）、シャンティローザ（６ 早来）、ハイドラン（５ 静内）
▽地方＝アビーシュート（牝３ 園田）、タガノルーキー（セン３ 未定）、ボナセーラ（牡４ 未定）、カルテベイビー（牝３ 川崎）、グリントビート（牡３ 門別）、テイエムキンシャ（牡３ 佐賀）、エイシンマホロバ（牝３ 園田）、コンウィ（牡３ 未定）、サンシャインワン（牝３ 園田）、ジャイアントリバー（牡３ 未定）、パラパラ（牝３ 未定）、ハーレムシャドウ（牡３ 笠松）、ミキノイチゴ（牡３ 盛岡）、ミューティー（牝３ 名古屋）、メリディアン（牝３ 未定）、アカツキリンダ（牝３ 未定）、ウェーブビクトリー（牝３ 名古屋）、キーピリオッド（牡３ 未定）、ゴチソウサン（牡３ 未定）、デスマッチヤンキー（牡３ 高知）、ナタンドラ（牝３ 未定）、ビービーバンクシー（牡３ 未定）、プリンセスシューズ（牝３ 園田）、マルグレーテ（牝３ 未定）、ミンミンセレーナ（牝３ 園田）、メイショウビコーン（牡６ 未定）、メイショウヒノヤマ（牡３ 未定）、メイショウヨザクラ（牡３ 園田）、メイショウロールス（牡３ 未定）、モリンガ（牝３ 金沢）、ユメイッキ（牡３ 盛岡）、ラブカレン（牝３ 園田）
▽乗馬＝アスターファゴット（牡３ 愛知）、ボールライトニング（牡７ 馬事公苑）、トゥオーノ（セン３ 未定）、ランファスター（牡３ 甲賀）、ニホンピロアール（牡３ 水口）、ハギノオムイデアル（セン４ 奈良）、ニホンピロターナー（牡４ 愛知）、クレセント（牝３ 競馬学校）、ショウナンサスケ（牡７ 未定）、デンコウケンジャ（牡５ 兵庫）、ファステンバーグ（牝５ 浦河）、マヤノフロスティ（牡５ 静岡）
▽へい死＝ブラックアンディ（牡２）、エイカイクイーン（牝３）、ワンダーアーウット（牡３）