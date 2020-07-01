【今週の登録抹消馬】７月１日

▽種牡馬＝キタノコマンドール（５ 浦河）
▽繁殖牝馬＝キョウワヒラリー（６ 新冠）、アリストライン（５ 未定）、ビップシンドウ（３ 浦河）
▽地方＝ジェイジーノ（牝６ 未定）、シルヴァーミリオン（牡３ 未定）、ダイシンマルス（牡３ 園田）、メルヴィンカズマ（牡６ 水沢）、エイシンカプリコン（牝３ 園田）、メイショウジーク（牡６ 門別）、ヒロシゲペッパー（牡３ 園田）、オースミプリンセス（牝３ 園田）、ケイアイキウイ（セン３ 門別）、ザナイツ（牡３ 未定）、ジュンヴァルカン（牡７ 大井）、シールド（牡３ 園田）、スターオブバラード（牡４ 高知）、タガノコルソ（牡４ 園田）、ダブルーン（牡３ 名古屋）、ナリタウルフ（牡３ 園田）、ノーブルサターン（牡６ 大井）、フィールドドウサン（牡５ 未定）、ブルベアヤード（牡３ 未定）、ミキノエイトビート（牝３ 園田）、メイショウウタゲ（牡９ 門別）、ラウンドレイ（牡３ 門別）、ヒューミリティ（牡３ 船橋）、エイシンガネーシャ（牡３ 未定）、アングライフェン（牡８ 川崎）、ウインシュトローム（牡３ 未定）、クサナギ（セン３ 未定）、クリムゾンバローズ（セン７ 未定）、サングノーブル（セン３ 未定）、スマートラミア（牝３ 門別）、スリーブラザー（セン３ 佐賀）、タイセイプラチナム（牡３ 水沢）、タイセイブルース（セン３ 佐賀）、テイエムヤマカゼ（セン３ 佐賀）、ハゼル（牡５ 園田）、ピースフルタイム（牡３ 未定）、ブックウエスト（牝３ 佐賀）、ベディヴィア（牡６ 船橋）、ボッシェボーレン（牝３ 水沢）、マリンディーヴァ（牝３ 未定）、ミラクルシャープ（牡３ 園田）、ムーンライトアリア（牝３ 未定）、ヤマニンレジスタ（牡５ 川崎）、ルーサー（セン３ 笠松）、ワークアウト（牝３ 船橋）
▽乗馬＝サウンドマヒナ（牝３ 京都）、タマモイチバンボシ（牡３ 甲賀）、メイショウセイフウ（牝３ 未定）、レイエスプランドル（牡５ 甲賀）、テイエムキズナオー（牡３ 未定）、サンライズハニー（牡５ 京都）、ショウナンタイザン（牡７ 八王子）、タマモビジュー（牝３ 甲賀）、ブルベアバレル（牡３ 未定）
▽へい死＝フィッツロイシチー（牡４）