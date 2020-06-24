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2020.6.24 13:44

【今週の登録抹消馬】６月２４日

　▽種牡馬＝ロンドンタウン（７　未定）

　▽繁殖牝馬＝アリシア（３　新ひだか）、ストレプトカーパス（３　新冠）、ブルーファンク（４　門別）

　▽地方＝アイドンノー（牡３　園田）、アイワナトラスト（牡３　未定）、ヴァーツラフ（牡３　未定）、グランプリアルザン（牡３　門別）、グリーンハイパワー（牡３　未定）、サンライズキャノン（牡３　園田）、ダンツカホウ（牝５　佐賀）、トーセンマイスター（牡４　未定）、ビックマム（牝３　名古屋）、フェニーチェスタ（牝３　未定）、ローレルアイリス（牝３　未定）、アスピラール（牡３　園田）、アルムポルックス（牡３　未定）、イトシキオモイ（牝３　未定）、クリノルネサンス（牡３　園田）、シュトライフリヒト（牡３　園田）、セイウンヒュージ（牡３　大井）、チェスナットコート（牡６　浦和）、ナムラキンタロー（牡３　園田）、メイショウノリムネ（牡３　未定）、レナータ（牝５　浦和）、ジョーパティオ（牝３　門別）、アオイスイセイ（セン３　盛岡）、ヴィエントアスール（牡３　大井）、キルシェンロート（牝３　未定）、タガノオボロ（牝３　未定）、ビービーグラビティ（牡３　未定）、メイショウヘシキリ（牡３　未定）、ライブリテックス（牡５　園田）、ウインクランベリー（牝３　未定）

　▽乗馬＝ルベルアージ（牡３　京都）、イサチルキンノホシ（セン３　馬事公苑）、オオシマザクラ（牝３　滋賀）、キコクイーン（牝４　滋賀）、ジューングラスミー（牡５　滋賀）、タガノエリカ（牝３　未定）、タガノオウリン（牡３　京都）、パイナポー（牡３　愛知）、ヴィルトゥオーゾ（牡３　滋賀）、タイセイスターリー（牡６　滋賀）、メイショウタンヅツ（牡６　滋賀）、モルトグランデ（牡４　滋賀）、ナムラダンク（牡３　未定）、エイシンパレード（牡３　未定）

　▽２才（未）抹消＝イズジョーレーヌ（牝２　未定）

　▽へい死＝タイホウパーリオの２０１８（牝２）