【今週の登録抹消馬】６月２４日

▽種牡馬＝ロンドンタウン（７ 未定）
▽繁殖牝馬＝アリシア（３ 新ひだか）、ストレプトカーパス（３ 新冠）、ブルーファンク（４ 門別）
▽地方＝アイドンノー（牡３ 園田）、アイワナトラスト（牡３ 未定）、ヴァーツラフ（牡３ 未定）、グランプリアルザン（牡３ 門別）、グリーンハイパワー（牡３ 未定）、サンライズキャノン（牡３ 園田）、ダンツカホウ（牝５ 佐賀）、トーセンマイスター（牡４ 未定）、ビックマム（牝３ 名古屋）、フェニーチェスタ（牝３ 未定）、ローレルアイリス（牝３ 未定）、アスピラール（牡３ 園田）、アルムポルックス（牡３ 未定）、イトシキオモイ（牝３ 未定）、クリノルネサンス（牡３ 園田）、シュトライフリヒト（牡３ 園田）、セイウンヒュージ（牡３ 大井）、チェスナットコート（牡６ 浦和）、ナムラキンタロー（牡３ 園田）、メイショウノリムネ（牡３ 未定）、レナータ（牝５ 浦和）、ジョーパティオ（牝３ 門別）、アオイスイセイ（セン３ 盛岡）、ヴィエントアスール（牡３ 大井）、キルシェンロート（牝３ 未定）、タガノオボロ（牝３ 未定）、ビービーグラビティ（牡３ 未定）、メイショウヘシキリ（牡３ 未定）、ライブリテックス（牡５ 園田）、ウインクランベリー（牝３ 未定）
▽乗馬＝ルベルアージ（牡３ 京都）、イサチルキンノホシ（セン３ 馬事公苑）、オオシマザクラ（牝３ 滋賀）、キコクイーン（牝４ 滋賀）、ジューングラスミー（牡５ 滋賀）、タガノエリカ（牝３ 未定）、タガノオウリン（牡３ 京都）、パイナポー（牡３ 愛知）、ヴィルトゥオーゾ（牡３ 滋賀）、タイセイスターリー（牡６ 滋賀）、メイショウタンヅツ（牡６ 滋賀）、モルトグランデ（牡４ 滋賀）、ナムラダンク（牡３ 未定）、エイシンパレード（牡３ 未定）
▽２才（未）抹消＝イズジョーレーヌ（牝２ 未定）
▽へい死＝タイホウパーリオの２０１８（牝２）