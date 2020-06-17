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2020.6.17 13:29

【今週の登録抹消馬】６月１７日

　▽種牡馬＝サイモンラムセス（牡１０　門別）

　▽繁殖牝馬＝クレイジーキルト（３　早来）、フィブロライト（４　未定）、パドゥヴァルス（３　苫小牧）、マリアスパン（５　静内）

　▽地方＝エスジージーン（牡３　門別）、エナジーループ（牝３　未定）、エルプシャフト（牡７　未定）、オトナノジジョウ（牝４　浦和）、カミルレ（牝３　未定）、コウエイアンカ（セン５　園田）、ジューンチキータ（牝３　園田）、スワッグレコード（牡３　笠松）、スワンポール（牝３　未定）、タイセイノーヴァ（牡３　未定）、テルペリオン（牡６　未定）、テンカウント（牡３　未定）、ドラゴンスレイヤー（牡３　未定）、ヒロノセンキン（セン４　未定）、ミモザアカシア（牝３　名古屋）、メイショウウタヒメ（牝３　未定）、モズデコレーション（牝３　園田）、エイシンジャスミン（牝３　園田）、クリスリターン（牡３　船橋）、ピラミッドファラオ（牡５　園田）、ホーリーブレイズ（牡６　大井）、メイショウノボサン（牡７　園田）、ラインマーチン（牡３　園田）、リンダリンダリンダ（牝３　浦和）、プリンスオブジオン（牡３　名古屋）、ブルベアジネンジョ（牡５　未定）、ウインヒストリオン（牡５　大井）

　▽乗馬＝カバトット（セン７　岡山）、ドミナートゥス（牡５　滋賀）、ニホンピロマンボ（牡３　滋賀）、ニホンピロリーズン（牡３　宮崎）、ワンダープラヤアン（セン６　岡山）、アスタードラゴン（牡４　競馬学校）、ディープインラヴ（牡５　新冠）、デルマタンザナイト（牝３　未定）、ドンベリーニ（牡３　未定）、マテラジニアス（牡３　岡山）、カスタネアエメ（牡５　未定）、サウンドアベニュー（牡３　滋賀）、パリンジェネシス（セン６　未定）、フォースライン（牡６　未定）、メイショウバンカン（牡３　愛知）