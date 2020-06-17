【今週の登録抹消馬】６月１７日

▽種牡馬＝サイモンラムセス（牡１０ 門別）
▽繁殖牝馬＝クレイジーキルト（３ 早来）、フィブロライト（４ 未定）、パドゥヴァルス（３ 苫小牧）、マリアスパン（５ 静内）
▽地方＝エスジージーン（牡３ 門別）、エナジーループ（牝３ 未定）、エルプシャフト（牡７ 未定）、オトナノジジョウ（牝４ 浦和）、カミルレ（牝３ 未定）、コウエイアンカ（セン５ 園田）、ジューンチキータ（牝３ 園田）、スワッグレコード（牡３ 笠松）、スワンポール（牝３ 未定）、タイセイノーヴァ（牡３ 未定）、テルペリオン（牡６ 未定）、テンカウント（牡３ 未定）、ドラゴンスレイヤー（牡３ 未定）、ヒロノセンキン（セン４ 未定）、ミモザアカシア（牝３ 名古屋）、メイショウウタヒメ（牝３ 未定）、モズデコレーション（牝３ 園田）、エイシンジャスミン（牝３ 園田）、クリスリターン（牡３ 船橋）、ピラミッドファラオ（牡５ 園田）、ホーリーブレイズ（牡６ 大井）、メイショウノボサン（牡７ 園田）、ラインマーチン（牡３ 園田）、リンダリンダリンダ（牝３ 浦和）、プリンスオブジオン（牡３ 名古屋）、ブルベアジネンジョ（牡５ 未定）、ウインヒストリオン（牡５ 大井）
▽乗馬＝カバトット（セン７ 岡山）、ドミナートゥス（牡５ 滋賀）、ニホンピロマンボ（牡３ 滋賀）、ニホンピロリーズン（牡３ 宮崎）、ワンダープラヤアン（セン６ 岡山）、アスタードラゴン（牡４ 競馬学校）、ディープインラヴ（牡５ 新冠）、デルマタンザナイト（牝３ 未定）、ドンベリーニ（牡３ 未定）、マテラジニアス（牡３ 岡山）、カスタネアエメ（牡５ 未定）、サウンドアベニュー（牡３ 滋賀）、パリンジェネシス（セン６ 未定）、フォースライン（牡６ 未定）、メイショウバンカン（牡３ 愛知）