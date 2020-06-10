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2020.6.10 15:04

【今週の登録抹消馬】６月１０日

　▽繁殖牝馬＝ケイココサージュ（５　静内）

　▽地方＝タカノアイボリー（牡３　未定）、ダイシンキャラミ（牝４　園田）、アルジャーノン（牡５　門別）、エヴァン（牡３　未定）、ピエナラプソディ（牝３　未定）、ブルージン（牡３　門別）、ベルティーナ（牝３　未定）、ペルフォルマンテ（牡３　未定）、ライナス（牡５　名古屋）、アイファーサイアン（牡３　未定）、ウォーデコラシオン（牡３　未定）、クリノヴィンセント（牡３　未定）、クリノマーヴェラス（セン３　盛岡）、サンライズカナロア（牡５　佐賀）、サークルデイズ（牡３　未定）、スマートオーブ（牡３　園田）、ビービーブレスユー（牡７　門別）、ブラックジョー（セン７　浦和）、マーティンリボーン（牝３　園田）、アイファーオレンジ（牝３　笠松）、アスカノハヤテ（牡６　園田）、アスターゴールド（牡６　未定）、アービター（セン３　未定）、ヴェニュセマース（牝３　未定）、エルニーニョ（牡３　未定）、エルファルコン（牡３　門別）、グラフェン（牡３　佐賀）、クリノコハルビヨリ（牝３　笠松）、サンラディウス（牡３　未定）、ナムラキティー（牝３　未定）、ハクサンルピナス（牝３　金沢）、フィアレススマイル（牡３　未定）、マイハート（牝３　未定）、マコトモンジョワ（牝５　船橋）、ライズ（牡４　未定）、ランスオブニンフ（牝３　園田）、ランニングスター（牡３　未定）、テイエムヒューザー（牡３　佐賀）

　▽乗馬＝アンドレアス（セン５　鹿児島）、アルクス（セン４　未定）、エケベリア（牝３　滋賀）、エルリストン（セン７　未定）、ゴールドハット（セン６　岡山）、ダノンバリアント（牡４　大阪）、デンコウユジーヌ（牡３　滋賀）、メイショウマタザ（牡３　愛知）、カリニート（牡３　滋賀）、グレイトチャーター（牡８　鳥取）、ヒデノサードニクス（牡３　滋賀）、メイショウマントク（牡３　滋賀）、フェレーヌ（牝３　愛知）、イーサンプリティー（牝３　札幌）、タガノジャック（牡３　宇治田原）、メイショウテムズ（牡６　滋賀）、

　▽２歳（未）抹消＝アレレブルー（牡　未定）