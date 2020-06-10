【今週の登録抹消馬】６月１０日

▽繁殖牝馬＝ケイココサージュ（５ 静内）
▽地方＝タカノアイボリー（牡３ 未定）、ダイシンキャラミ（牝４ 園田）、アルジャーノン（牡５ 門別）、エヴァン（牡３ 未定）、ピエナラプソディ（牝３ 未定）、ブルージン（牡３ 門別）、ベルティーナ（牝３ 未定）、ペルフォルマンテ（牡３ 未定）、ライナス（牡５ 名古屋）、アイファーサイアン（牡３ 未定）、ウォーデコラシオン（牡３ 未定）、クリノヴィンセント（牡３ 未定）、クリノマーヴェラス（セン３ 盛岡）、サンライズカナロア（牡５ 佐賀）、サークルデイズ（牡３ 未定）、スマートオーブ（牡３ 園田）、ビービーブレスユー（牡７ 門別）、ブラックジョー（セン７ 浦和）、マーティンリボーン（牝３ 園田）、アイファーオレンジ（牝３ 笠松）、アスカノハヤテ（牡６ 園田）、アスターゴールド（牡６ 未定）、アービター（セン３ 未定）、ヴェニュセマース（牝３ 未定）、エルニーニョ（牡３ 未定）、エルファルコン（牡３ 門別）、グラフェン（牡３ 佐賀）、クリノコハルビヨリ（牝３ 笠松）、サンラディウス（牡３ 未定）、ナムラキティー（牝３ 未定）、ハクサンルピナス（牝３ 金沢）、フィアレススマイル（牡３ 未定）、マイハート（牝３ 未定）、マコトモンジョワ（牝５ 船橋）、ライズ（牡４ 未定）、ランスオブニンフ（牝３ 園田）、ランニングスター（牡３ 未定）、テイエムヒューザー（牡３ 佐賀）
▽乗馬＝アンドレアス（セン５ 鹿児島）、アルクス（セン４ 未定）、エケベリア（牝３ 滋賀）、エルリストン（セン７ 未定）、ゴールドハット（セン６ 岡山）、ダノンバリアント（牡４ 大阪）、デンコウユジーヌ（牡３ 滋賀）、メイショウマタザ（牡３ 愛知）、カリニート（牡３ 滋賀）、グレイトチャーター（牡８ 鳥取）、ヒデノサードニクス（牡３ 滋賀）、メイショウマントク（牡３ 滋賀）、フェレーヌ（牝３ 愛知）、イーサンプリティー（牝３ 札幌）、タガノジャック（牡３ 宇治田原）、メイショウテムズ（牡６ 滋賀）、
▽２歳（未）抹消＝アレレブルー（牡 未定）