【古馬次走報】ゴールドドリームは帝王賞へ

★平安Ｓ３着ゴールドドリーム（栗・平田、牡７）は、帝王賞（６月２４日、大井、交流ＧＩ、ダ２０００メートル）へ。４着ヒストリーメイカー（栗・新谷、牡６）は、ジュライＳ（７月１８日、阪神、Ｌ、ダ１８００メートル）。７着ダンツゴウユウ（栗・谷、牡６）は、三宮Ｓ（６月２０日、阪神、ＯＰ、ダ１８００メートル）に向かう。

★サウジＣ７着クリソベリル（栗・音無、牡４）は、２８日に帰厩して帝王賞へ。

★天皇賞・春７着モズベッロ（栗・森田、牡４）は宝塚記念（６月２８日、阪神、ＧＩ、芝２２００メートル）へ。

★メイＳ１着アイスストーム（栗・吉村、牡５）、２着ソーグリッタリング（栗・池江、牡６）、５着エメラルファイト（美・相沢、牡４）、７着のゴーフォザサミット（美・藤沢和、牡５）はエプソムＣ（６月１４日、東京、ＧＩＩＩ、芝１８００メートル）に向かう。

★烏丸Ｓ（３勝クラス）１着ミスマンマミーア（栗・寺島、牝５）は、登録している目黒記念を自重してマーメイドＳ（６月１４日、阪神、ＧＩＩＩ、芝２０００メートル）が有力。

★京王杯ＳＣ１１着レッドアンシェル（栗・庄野、牡６）は、ＣＢＣ賞（７月５日、阪神、ＧＩＩＩ、芝１２００メートル）で連覇を狙う。

★都大路Ｓ２着バイオスパーク（栗・浜田、牡５）は、函館記念（７月１９日、函館、ＧＩＩＩ、芝２０００メートル）へ。

★韋駄天Ｓ１着ライオンボス（美・和田郎、牡５）は、アイビスＳＤ（７月２６日、新潟、ＧＩＩＩ、芝１０００メートル）で同レースの連覇を目指す。５着ナランフレグ（美・宗像、牡４）、７着ラブカンプー（栗・森田、牝５）も同レースへ。

★韋駄天Ｓ８着トウショウピスト（美・土田、牡８）、栗 東 Ｓ １４ 着ダイメイフジ（栗・森田、牡６）は、函館ＳＳ（６月２１日、函館、ＧＩＩＩ、芝１２００メートル）に向かう。

★マイラーズＣ４着ロードクエスト（美・小島、牡７）は登録がある安田記念を自重し、３１日の安土城Ｓ（京都、Ｌ、芝１４００メートル）に出走する。

★栗東Ｓ１０着ドリュウ（美・土田、牡５）は、天保山Ｓ（６月１３日、阪神、ＯＰ、ダ１４００メートル）へ。