【今週の登録抹消馬】５月２０日

▽繁殖牝馬＝ダーヌビウス（３ 早来）、エオスモン（３ 浦河）
▽地方＝カイザークリスエス（牡３ 高知）、コンテンポラリー（牡６ 未定）、ビービーシャルト（セン４ 未定）、ウインドアロー（牡３ 未定）、グラッブアドリーム（牝４ 高知）、ゴーンホーム（牡３ 未定）、シゲルボスザル（牡６ 佐賀）、ジョーダンキング（牡７ 川崎）、ヒコウ（牝３ 佐賀）、ブルベアリーノ（牡４ 佐賀）、アイファーブラック（牡３ 名古屋）、アンシャンテシチー（牡５ 未定）、シゲルオリオンザ（牡３ 佐賀）、シャープレシオ（牡３ 園田）、スズカジャスト（牡３ 未定）、スマートメイス（牡３ 園田）、バイラ（牡５ 園田）、モズウルル（牝３ 未定）、ヴォルトファース（牝３ 門別）、エルセントロ（牝３ 未定）、サクラサーブル（牡３ 門別）、ジュリアヴィーナス（牝４ 船橋）、テイエムストーン（牝４ 名古屋）、トウカイバリエンテ（牡３ 高知）、ニシノラッシュ（牡８ 高知）、ミトノベルーガ（牡３ 名古屋）、ラーラクロリ（牝３ 園田）、ルミナスコースト（牝６ 門別）、アイファーネイビー（牡３ 未定）、アイムクリエイター（牡３ 未定）、アオイスーパー（牡３ 園田）、アキノヒーロー（牡３ 高知）、キーブロッコリー（牝３ 未定）、サンマルブリランテ（牝３ 笠松）、サンライズルーク（牡５ 園田）、シャリン（牝３ 未定）、ジョーアドヴァンス（牡３ 笠松）、タイキワンダラス（牡３ 門別）、ダイチョウセブン（牡５ 園田）、デイスター（牡３ 園田）、ナムラムート（牡６ 未定）、ナリノレッドスター（牡５ 笠松）、ヒデノヴェローチェ（牡３ 金沢）、ブルレジーナ（牝５ 川崎）
▽乗馬＝ドミナシオン（牡３ 甲賀）、スターリーパレード（牡４ 愛知）、タニノマイカ（牝４ 滋賀）、ハトマーククィーン（牝５ 北海道）、メガフレア（牡６ 甲賀）、タニノミステリー（セン５ 福井）、フュージョンロック（牡６ 水口）
▽へい死＝マコトナキギツネ（牡３）、メイショウゴウキ（セン６）