【今週の登録抹消馬】５月１３日

▽繁殖牝馬＝シグナライズ（５ 三石）、ルナステラ（５ 早来）、ニューメモリー（３ 浦和）
▽地方＝アマービレ（牝３ 門別）、イダエンペラー（牡５ 未定）、インゴニャーマ（牝３ 門別）、キュールエモモ（牝３ 未定）、クルヴァグランデ（牡３ 未定）、クレドラネージュ（牝３ 未定）、ケンデスティニー（牡５ 金沢）、ジョースターライト（牡７ 浦和）、デジデーリョ（牡３ 門別）、バルコラベーロ（牡６ 未定）、ホープウィーク（牡３ 未定）、マイネルプリサイス（牡４ 未定）、マコトイスカンダル（牡３ 名古屋）、ムート（牡３ 園田）、メイショウバッハ（牡７ 未定）、メイショウハート（牡４ 未定）、リガス（牡６ 未定）、レインボーバローズ（牡３ 未定）、アイファーピンク（牝３ 未定）、ウェルビーイング（牝３ 門別）、ギルマ（牡４ 園田）、タナノフローラ（牝３ 園田）、ナムラナーダム（牡３ 園田）、メイショウワダイコ（牡８ 園田）、クリノホノオ（牡３ 園田）、サンデンミライ（牡３ 名古屋）、ククルティハール（牝３ 未定）
▽乗馬＝トラストナオトラ（牝３ 滋賀）、ニホンピロレイア（牝３ 愛知）、マルカバージョン（牡３ 宮崎）、ミツルプレジデント（セン３ 滋賀）、スズカルパン（牡１１ 未定）、トゥモローマーチ（セン３ 京都）、ランドハイパワー（牡７ 滋賀）、ブラックウォーリア（牡４ 三重）、アシャカファスト（牡５ 滋賀）、スワーヴポルトス（牡５ 滋賀）、ディライトフル（セン９ 福島）
▽２才（未）抹消＝ヴィレンスクラフト（牝２ 早来）
▽へい死＝クリノクリスチャン（牡３）