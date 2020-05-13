中央競馬：ニュース中央競馬

2020.5.13 14:00

【今週の登録抹消馬】５月１３日

　▽繁殖牝馬＝シグナライズ（５　三石）、ルナステラ（５　早来）、ニューメモリー（３　浦和）

　▽地方＝アマービレ（牝３　門別）、イダエンペラー（牡５　未定）、インゴニャーマ（牝３　門別）、キュールエモモ（牝３　未定）、クルヴァグランデ（牡３　未定）、クレドラネージュ（牝３　未定）、ケンデスティニー（牡５　金沢）、ジョースターライト（牡７　浦和）、デジデーリョ（牡３　門別）、バルコラベーロ（牡６　未定）、ホープウィーク（牡３　未定）、マイネルプリサイス（牡４　未定）、マコトイスカンダル（牡３　名古屋）、ムート（牡３　園田）、メイショウバッハ（牡７　未定）、メイショウハート（牡４　未定）、リガス（牡６　未定）、レインボーバローズ（牡３　未定）、アイファーピンク（牝３　未定）、ウェルビーイング（牝３　門別）、ギルマ（牡４　園田）、タナノフローラ（牝３　園田）、ナムラナーダム（牡３　園田）、メイショウワダイコ（牡８　園田）、クリノホノオ（牡３　園田）、サンデンミライ（牡３　名古屋）、ククルティハール（牝３　未定）

　▽乗馬＝トラストナオトラ（牝３　滋賀）、ニホンピロレイア（牝３　愛知）、マルカバージョン（牡３　宮崎）、ミツルプレジデント（セン３　滋賀）、スズカルパン（牡１１　未定）、トゥモローマーチ（セン３　京都）、ランドハイパワー（牡７　滋賀）、ブラックウォーリア（牡４　三重）、アシャカファスト（牡５　滋賀）、スワーヴポルトス（牡５　滋賀）、ディライトフル（セン９　福島）

　▽２才（未）抹消＝ヴィレンスクラフト（牝２　早来）

　▽へい死＝クリノクリスチャン（牡３）