【今週の登録抹消馬】５月６日

▽繁殖牝馬＝メイショウケンプウ（７ 浦河）、スマートクリオス（３ 静内）、レジェンディスト（５ 門別）
▽地方＝トランプズパワー（牡４ 園田）、ナムラアリス（牝４ 盛岡）、アンジュブーケ（牝３ 高知）、サンマルマオリオ（牝３ 名古屋）、ディープミタカ（牡９ 名古屋）、ナンゴクエアーギル（牡３ 佐賀）、アイファーパープル（牡３ 未定）、エッグベネディクト（牝３ 名古屋）、カレンカカ（牡６ 船橋）、キョウエイブラック（牝３ 未定）、ケイティダンサー（牝３ 高知）、ゼンダンイワミ（牡３ 園田）、ニホニウム（牝５ 園田）、ラガートゥルーラブ（牝３ 園田）、シュガーミー（牝３ 未定）、イタズラウナギ（牡３ 高知）、ウインアライバル（牡４ 未定）、エスペランサスカイ（牡５ 未定）、カレンガリアード（牡５ 船橋）、キクノアオラ（牡３ 園田）、コードジェニック（牡３ 金沢）、デルフィナス（牝３ 未定）、ナムラピアノ（牝３ 未定）、ハッピークラシック（牡３ 笠松）、ヒロシゲダイヤ（牡３ 園田）、フィールドグリン（牝３ 高知）、メイショウカマクラ（牡７ 未定）、メイショウダイヤ（牝３ 未定）
▽乗馬＝パルフェクォーツ（牡６ 未定）、ムーンベイビー（牡３ 岡山）、ディープナイト（牡３ 岐阜）、ホウオウドリーム（牡６ 虻田）、ダニーボーイ（牡３ 未定）、ヤマカツイーグル（牡３ 未定）、アシャカチャン（牝３ 岡山）、アリーガル（牡３ 甲賀）、ジェシーハート（牡３ 岡山）、スマートモノリス（牡５ 滋賀）、タニノドラマ（牡４ 岐阜）、ラニカイサンデー（牡６ 甲賀）
▽へい死＝ホマレ（牝５）、ゴータイミング（牡４）、ダイヴィンダート（牡３）