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2020.5.6 14:07

【今週の登録抹消馬】５月６日

　▽繁殖牝馬＝メイショウケンプウ（７　浦河）、スマートクリオス（３　静内）、レジェンディスト（５　門別）

　▽地方＝トランプズパワー（牡４　園田）、ナムラアリス（牝４　盛岡）、アンジュブーケ（牝３　高知）、サンマルマオリオ（牝３　名古屋）、ディープミタカ（牡９　名古屋）、ナンゴクエアーギル（牡３　佐賀）、アイファーパープル（牡３　未定）、エッグベネディクト（牝３　名古屋）、カレンカカ（牡６　船橋）、キョウエイブラック（牝３　未定）、ケイティダンサー（牝３　高知）、ゼンダンイワミ（牡３　園田）、ニホニウム（牝５　園田）、ラガートゥルーラブ（牝３　園田）、シュガーミー（牝３　未定）、イタズラウナギ（牡３　高知）、ウインアライバル（牡４　未定）、エスペランサスカイ（牡５　未定）、カレンガリアード（牡５　船橋）、キクノアオラ（牡３　園田）、コードジェニック（牡３　金沢）、デルフィナス（牝３　未定）、ナムラピアノ（牝３　未定）、ハッピークラシック（牡３　笠松）、ヒロシゲダイヤ（牡３　園田）、フィールドグリン（牝３　高知）、メイショウカマクラ（牡７　未定）、メイショウダイヤ（牝３　未定）

　▽乗馬＝パルフェクォーツ（牡６　未定）、ムーンベイビー（牡３　岡山）、ディープナイト（牡３　岐阜）、ホウオウドリーム（牡６　虻田）、ダニーボーイ（牡３　未定）、ヤマカツイーグル（牡３　未定）、アシャカチャン（牝３　岡山）、アリーガル（牡３　甲賀）、ジェシーハート（牡３　岡山）、スマートモノリス（牡５　滋賀）、タニノドラマ（牡４　岐阜）、ラニカイサンデー（牡６　甲賀）

　▽へい死＝ホマレ（牝５）、ゴータイミング（牡４）、ダイヴィンダート（牡３）