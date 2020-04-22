【今週の登録抹消馬】４月２２日

▽繁殖牝馬＝サトノアイビス（４ 門別）、アドマイヤエリーズ（３ 様似）、ウインクルサルーテ（７ 門別）、スズカマンサク（５ 平取）、メジャーマジック（５ 浦河）、ユニキャラ（４ 北海道）
▽地方＝ニッポンテイオー（牡５ 未定）、キョウワアリスタ（牝３ 佐賀）、アキラクン（牡３ 未定）、エイシンマーチング（牝３ 園田）、スマッシュパワー（牡３ 未定）、ダンツクルーズ（牡３ 佐賀）、ホワイトエース（牝３ 水沢）、モズプラチナ（牡３ 未定）、ムーンレース（牡３ 園田）、スーペルゴラッソ（牡４ 未定）、アスタービオラ（牡３ 未定）、イヒラニ（牡３ 名古屋）、コハクトウ（牝３ 未定）、サイモンクラブ（牡３ 門別）、サーベラージュ（セン６ 未定）、ディープウォーリア（セン６ 未定）、バトル（牡３ 未定）、ブルベアミリオン（牡３ 佐賀）、メイショウコロネ（牝３ 未定）、ラブリロンリロンス（牡４ 未定）、レクスミノル（牡４ 大井）
▽乗馬＝オールインワン（牡７ 愛知）、グーテンターク（牡５ 未定）、セプタードアイル（牡３ 甲賀）、ケントオー（牡８ 広島）、アルムユヴラージ（牡３ 宇治田原）、キングズガード（牡９ 浦河）、レーヴムーン（牡７ 福島）、キングブラック（牡５ 三重）、ルーセントスカイ（牡３ 京都）、マテラハピネス（牝３ 甲賀）