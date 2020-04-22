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2020.4.22 13:55

【今週の登録抹消馬】４月２２日

　▽繁殖牝馬＝サトノアイビス（４　門別）、アドマイヤエリーズ（３　様似）、ウインクルサルーテ（７　門別）、スズカマンサク（５　平取）、メジャーマジック（５　浦河）、ユニキャラ（４　北海道）

　▽地方＝ニッポンテイオー（牡５　未定）、キョウワアリスタ（牝３　佐賀）、アキラクン（牡３　未定）、エイシンマーチング（牝３　園田）、スマッシュパワー（牡３　未定）、ダンツクルーズ（牡３　佐賀）、ホワイトエース（牝３　水沢）、モズプラチナ（牡３　未定）、ムーンレース（牡３　園田）、スーペルゴラッソ（牡４　未定）、アスタービオラ（牡３　未定）、イヒラニ（牡３　名古屋）、コハクトウ（牝３　未定）、サイモンクラブ（牡３　門別）、サーベラージュ（セン６　未定）、ディープウォーリア（セン６　未定）、バトル（牡３　未定）、ブルベアミリオン（牡３　佐賀）、メイショウコロネ（牝３　未定）、ラブリロンリロンス（牡４　未定）、レクスミノル（牡４　大井）

　▽乗馬＝オールインワン（牡７　愛知）、グーテンターク（牡５　未定）、セプタードアイル（牡３　甲賀）、ケントオー（牡８　広島）、アルムユヴラージ（牡３　宇治田原）、キングズガード（牡９　浦河）、レーヴムーン（牡７　福島）、キングブラック（牡５　三重）、ルーセントスカイ（牡３　京都）、マテラハピネス（牝３　甲賀）