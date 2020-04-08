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2020.4.8 16:43

【今週の登録抹消馬】４月８日

　▽繁殖牝馬＝フィリポナ（３　早来）、マリスステラ（３　北海道）、ホッコータピタン（５　浦河）

　▽地方＝アラタマノキセキ（牡３　未定）、アンジュドーレ（牝３　盛岡）、ウインバラーディア（牡４　笠松）、タカシーフェイス（牡３　園田）、マイネルメーア（牡４　未定）、モモイロキッス（牝３　未定）、イオウゼン（牡３　名古屋）、カネトシデュエル（牡３　高知）、クリノアマリリス（牝３　未定）、ナムラブラボー（牡３　未定）、メイショウリョウガ（牡３　未定）、エイシンオズ（牝４　園田）、ダブルスカーレット（牝３　未定）、ベルウッドヤワラ（牡３　金沢）、マドンナガラメキ（牝３　佐賀）、ラヴィータエベラ（牡３　門別）、オークヒルハウス（牝３　未定）、ジョートレミー（牝３　未定）

　▽乗馬＝グエルリエーロ（牡３　鳥取）、ジャズファンク（牡８　水口）、タガノハナブサ（牝３　宇治田原）、ナディア（牝５　青森）、レトロフューチャー（セン３　京都）、アールパシフィック（牡３　奈良）、ティーパーティー（牝３　滋賀）、タムロミラクル（牡８　浦河）、プラトン（牡３　岡山）、ショウナンマーベル（牡３　甲賀）

　▽２歳（未）抹消＝コパノシューマン（牡　大井）