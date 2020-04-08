【今週の登録抹消馬】４月８日

▽繁殖牝馬＝フィリポナ（３ 早来）、マリスステラ（３ 北海道）、ホッコータピタン（５ 浦河）
▽地方＝アラタマノキセキ（牡３ 未定）、アンジュドーレ（牝３ 盛岡）、ウインバラーディア（牡４ 笠松）、タカシーフェイス（牡３ 園田）、マイネルメーア（牡４ 未定）、モモイロキッス（牝３ 未定）、イオウゼン（牡３ 名古屋）、カネトシデュエル（牡３ 高知）、クリノアマリリス（牝３ 未定）、ナムラブラボー（牡３ 未定）、メイショウリョウガ（牡３ 未定）、エイシンオズ（牝４ 園田）、ダブルスカーレット（牝３ 未定）、ベルウッドヤワラ（牡３ 金沢）、マドンナガラメキ（牝３ 佐賀）、ラヴィータエベラ（牡３ 門別）、オークヒルハウス（牝３ 未定）、ジョートレミー（牝３ 未定）
▽乗馬＝グエルリエーロ（牡３ 鳥取）、ジャズファンク（牡８ 水口）、タガノハナブサ（牝３ 宇治田原）、ナディア（牝５ 青森）、レトロフューチャー（セン３ 京都）、アールパシフィック（牡３ 奈良）、ティーパーティー（牝３ 滋賀）、タムロミラクル（牡８ 浦河）、プラトン（牡３ 岡山）、ショウナンマーベル（牡３ 甲賀）
▽２歳（未）抹消＝コパノシューマン（牡 大井）