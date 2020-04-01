【今週の登録抹消馬】４月１日

▽繁殖牝馬＝ルリエーヴル（３ 苫小牧）、レッドサスペンダー（３ 千歳）、アドマイヤジェミニ（３ 未定）、アドマイヤルミナス（３ 浦河）、シャイントレイル（６ 未定）、バイザディンプル（４ 平取）、アスワンサンセット（３ 未定）、ケールダンセール（５ 門別）
▽地方＝アイノウィステリア（牡３ 佐賀）、カフジリブラ（牡３ 未定）、グリーナリー（牡３ 未定）、クレアトゥール（牡３ 未定）、サイタスリーレッド（牡７ 大井）、ショーラッシュ（牡３ 園田）、タガノカノア（牝３ 園田）、デルマラピス（牡３ 金沢）、ナムラシンウチ（牡６ 未定）、ノボリソング（牝５ 未定）、パディオアヘッド（牡３ 名古屋）、ファイナリスト（牡３ 未定）、マイネルアレマン（牡３ 未定）、ルビーポート（牝３ 門別）、ロードデルタ（牡３ 門別）、ワンダーチャオサオ（牝３ 佐賀）、サンジェメッリ（牡３ 川崎）、シュゼット（牝３ 大井）、ジョウショーカーブ（牡３ 高知）、チョウハンパナイ（牝３ 園田）、ノーブルブレイド（牝３ 水沢）、モズフラリーマン（牡３ 未定）、カズモンタルチーノ（牡３ 未定）、タナロア（牡４ 未定）、ホイップサンライズ（牝３ 佐賀）、デルママラカイト（牝３ 佐賀）
▽乗馬＝ダノンテアトロ（牡５ 関西大学）、ペレウス（牡３ 競馬学校）、クラウンフレイム（セン８ 未定）、ケンタッキーホーム（牡３ 滋賀）、サワーソップ（牝３ 岡山）、タガノミミ（牝３ 未定）、チュウアイ（牡３ 滋賀）、ラクササ（牡３ 滋賀）、アルデエンブレム（牡４ 未定）、キングダムナイツ（牡３ 未定）、ワイズマン（牡５ 滋賀）、ソニックセンス（牡６ 滋賀）、メイショウラグーン（牝３ 岡山）
▽へい死＝セルシアナ（牝３）、ピースフルサンデー（牡４）、カッツミー（牡３）、レッドランディーニ（牝５）