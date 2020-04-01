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2020.4.1 13:40

【今週の登録抹消馬】４月１日

　▽繁殖牝馬＝ルリエーヴル（３　苫小牧）、レッドサスペンダー（３　千歳）、アドマイヤジェミニ（３　未定）、アドマイヤルミナス（３　浦河）、シャイントレイル（６　未定）、バイザディンプル（４　平取）、アスワンサンセット（３　未定）、ケールダンセール（５　門別）

　▽地方＝アイノウィステリア（牡３　佐賀）、カフジリブラ（牡３　未定）、グリーナリー（牡３　未定）、クレアトゥール（牡３　未定）、サイタスリーレッド（牡７　大井）、ショーラッシュ（牡３　園田）、タガノカノア（牝３　園田）、デルマラピス（牡３　金沢）、ナムラシンウチ（牡６　未定）、ノボリソング（牝５　未定）、パディオアヘッド（牡３　名古屋）、ファイナリスト（牡３　未定）、マイネルアレマン（牡３　未定）、ルビーポート（牝３　門別）、ロードデルタ（牡３　門別）、ワンダーチャオサオ（牝３　佐賀）、サンジェメッリ（牡３　川崎）、シュゼット（牝３　大井）、ジョウショーカーブ（牡３　高知）、チョウハンパナイ（牝３　園田）、ノーブルブレイド（牝３　水沢）、モズフラリーマン（牡３　未定）、カズモンタルチーノ（牡３　未定）、タナロア（牡４　未定）、ホイップサンライズ（牝３　佐賀）、デルママラカイト（牝３　佐賀）

　▽乗馬＝ダノンテアトロ（牡５　関西大学）、ペレウス（牡３　競馬学校）、クラウンフレイム（セン８　未定）、ケンタッキーホーム（牡３　滋賀）、サワーソップ（牝３　岡山）、タガノミミ（牝３　未定）、チュウアイ（牡３　滋賀）、ラクササ（牡３　滋賀）、アルデエンブレム（牡４　未定）、キングダムナイツ（牡３　未定）、ワイズマン（牡５　滋賀）、ソニックセンス（牡６　滋賀）、メイショウラグーン（牝３　岡山）

　▽へい死＝セルシアナ（牝３）、ピースフルサンデー（牡４）、カッツミー（牡３）、レッドランディーニ（牝５）