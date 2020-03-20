４・２６香港チャンピオンズデー、アーモンドなど日本馬２７頭登録

ＪＲＡは１９日、４月２６日に香港のシャティン競馬場で行われる香港チャンピオンズデー３競走に登録した日本馬２７頭を発表した。ＱはクイーンエリザベスＩＩＣ（ＧＩ、芝２０００メートル）＝１８頭、Ｍはチャンピオンズマイル（ＧＩ、芝１６００メートル）＝１０頭、Ｓはチェアマンズスプリントプライズ（ＧＩ、芝１２００メートル）＝５頭。重複登録の（１）は第１希望、（２）は第２希望。
アウィルアウェイ（（１）Ｓ（２）Ｍ）、アドマイヤマーズ（Ｍ）、アーモンドアイ（（１）Ｑ（２）Ｍ）、インディチャンプ（Ｍ）、ヴァンドギャルド（Ｍ）、ウインブライト（Ｑ）、エポカドーロ（Ｑ）、カデナ（Ｑ）、カレンブーケドール（Ｑ）、ギベオン（（１）Ｑ（２）Ｍ）、クルーガー（（１）Ｍ（２）Ｑ）、グローリーヴェイズ（Ｑ）、クロノジェネシス（Ｑ）、サトノガーネット（Ｑ）、サートゥルナーリア（Ｑ）、ステイフーリッシュ（Ｑ）、ダイアトニック（Ｓ）、ダノンスマッシュ（Ｓ）、ダノンプレミアム（（１）Ｑ（２）Ｍ）、ドレッドノータス（Ｑ）、フィアーノロマーノ（（１）Ｍ（２）Ｓ）、マカヒキ（Ｑ）、ミスターメロディ（Ｓ）、モズアスコット（Ｍ）、ラヴズオンリーユー（Ｑ）、レッドガラン（Ｑ）、ワグネリアン（Ｑ）