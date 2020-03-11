【今週の登録抹消馬】３月１１日

▽繁殖牝馬＝ビスカリア（８ 未定）、シトリカ（５ 未定）、パールズベスト（６ 千歳）、メープル（６ 北海道）、ダノンコスモス（６ 門別）、ディーパワンサ（６ 早来）、デルニエオール（５ 白老）、テーオーキャンディ（４ 門別）、ペルペトゥオ（５ 早来）、インヘリットデール（６ 早来）、プライムシスター（４ 門別）
▽地方＝エネスク（牡７ 園田）、アッパレゴッホ（セン３ 佐賀）、アナンクス（牡３ 大井）、エイシンタンチョウ（牡３ 未定）、クロフネプリンセス（牝５ 園田）、シュクセサール（牝３ 未定）、ダイシンギワ（牝３ 園田）、ブンキンタカシマダ（牝３ 盛岡）、ベアトリーチェ（牝３ 未定）、アイファーイエロー（牝３ 笠松）、エイシンパルテノン（牝３ 大井）、スマートアレクシス（牝３ 未定）、ゼルク（セン４ 大井）、ブルベアカイリ（牡３ 未定）、チャリャ（牝４ 未定）
▽乗馬＝ウェーブモンスター（牡３ 滋賀）、ヴィジャランス（牡５ 滋賀）、メイショウコルギン（牡３ 京都）、ベイキングヒート（牡３ 滋賀）、ミヤジタイガ（牡１０ 未定）、キングスクロス（牡５ 滋賀）、サハラデザート（牡５ 未定）、リトルシャイン（牡３ 馬事公苑）、イペルラーニオ（牡５ 未定）、アメリカンワールド（牡５ 滋賀）、デルマジェイド（牡３ 愛知）
▽へい死＝シスターエリザベス（牝３）、ブラッククローバー（牡８）