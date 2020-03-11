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2020.3.11 14:02

【今週の登録抹消馬】３月１１日

　▽繁殖牝馬＝ビスカリア（８　未定）、シトリカ（５　未定）、パールズベスト（６　千歳）、メープル（６　北海道）、ダノンコスモス（６　門別）、ディーパワンサ（６　早来）、デルニエオール（５　白老）、テーオーキャンディ（４　門別）、ペルペトゥオ（５　早来）、インヘリットデール（６　早来）、プライムシスター（４　門別）

　▽地方＝エネスク（牡７　園田）、アッパレゴッホ（セン３　佐賀）、アナンクス（牡３　大井）、エイシンタンチョウ（牡３　未定）、クロフネプリンセス（牝５　園田）、シュクセサール（牝３　未定）、ダイシンギワ（牝３　園田）、ブンキンタカシマダ（牝３　盛岡）、ベアトリーチェ（牝３　未定）、アイファーイエロー（牝３　笠松）、エイシンパルテノン（牝３　大井）、スマートアレクシス（牝３　未定）、ゼルク（セン４　大井）、ブルベアカイリ（牡３　未定）、チャリャ（牝４　未定）

　▽乗馬＝ウェーブモンスター（牡３　滋賀）、ヴィジャランス（牡５　滋賀）、メイショウコルギン（牡３　京都）、ベイキングヒート（牡３　滋賀）、ミヤジタイガ（牡１０　未定）、キングスクロス（牡５　滋賀）、サハラデザート（牡５　未定）、リトルシャイン（牡３　馬事公苑）、イペルラーニオ（牡５　未定）、アメリカンワールド（牡５　滋賀）、デルマジェイド（牡３　愛知）

　▽へい死＝シスターエリザベス（牝３）、ブラッククローバー（牡８）