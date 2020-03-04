【今週の登録抹消馬】３月４日

▽繁殖牝馬＝ファミーユボヌール（６ 静内）、リナーテ（６ 早来）、サニーレイ（５ 未定）、メイショウタチマチ（７ 浦河）、レッドサクヤ（５ 千歳）、アリエスムーン（９ 門別）、ダノンオスカル（３ 早来）、ミスティック（５ 三石）、ハニージェイド（６ 追分）
▽地方＝カズマベッピーノ（牡６ 未定）、グランコマトー（牡３ 門別）、クールアライブ（牝３ 園田）、タマモツワモノ（牡３ 未定）、テイエムタフガイ（牡３ 佐賀）、ナンゴクユメネット（牝５ 佐賀）、ハッシュタグ（牡６ 未定）、ピースラヴィング（牡５ 笠松）、モズトンボ（牡３ 未定）、ロワアブソリュー（牡７ 未定）、ローリングサンダー（牡３ 未定）、シュペルブルート（牡３ 未定）、ウインオスカー（牡７ 川崎）、ハクサンフエロ（セン５ 大井）、ブルドッグボス（牡８ 浦和）、ベラソヴラーノ（牝５ 未定）、イサチルケイ（牝４ 盛岡）、ゼンノワスレガタミ（牡６ 川崎）、テイエムヨカロー（セン３ 佐賀）、ブルベアガロン（牡３ 未定）、ベルウッドアルプ（牡３ 未定）、ディヤーソーチャン（牝３ 佐賀）
▽乗馬＝タガノアレクシア（牝３ 京都）、コウエイバンビーノ（牡４ 未定）、ダンツクォーレ（牡３ 滋賀）、ヤマニンルノン（牝３ 滋賀）、アドマイヤリゲル（牡３ 岡山）、フランクリン（牡４ 岡山）
▽へい死＝ケイマジェスティ（牡３）、フミノムーン（牡８）、ダイメイボーイ（牡３）
▽その他＝母カネトシパリッシュ（牝）