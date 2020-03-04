中央競馬：ニュース中央競馬

2020.3.4 14:16

【今週の登録抹消馬】３月４日

　▽繁殖牝馬＝ファミーユボヌール（６　静内）、リナーテ（６　早来）、サニーレイ（５　未定）、メイショウタチマチ（７　浦河）、レッドサクヤ（５　千歳）、アリエスムーン（９　門別）、ダノンオスカル（３　早来）、ミスティック（５　三石）、ハニージェイド（６　追分）

　▽地方＝カズマベッピーノ（牡６　未定）、グランコマトー（牡３　門別）、クールアライブ（牝３　園田）、タマモツワモノ（牡３　未定）、テイエムタフガイ（牡３　佐賀）、ナンゴクユメネット（牝５　佐賀）、ハッシュタグ（牡６　未定）、ピースラヴィング（牡５　笠松）、モズトンボ（牡３　未定）、ロワアブソリュー（牡７　未定）、ローリングサンダー（牡３　未定）、シュペルブルート（牡３　未定）、ウインオスカー（牡７　川崎）、ハクサンフエロ（セン５　大井）、ブルドッグボス（牡８　浦和）、ベラソヴラーノ（牝５　未定）、イサチルケイ（牝４　盛岡）、ゼンノワスレガタミ（牡６　川崎）、テイエムヨカロー（セン３　佐賀）、ブルベアガロン（牡３　未定）、ベルウッドアルプ（牡３　未定）、ディヤーソーチャン（牝３　佐賀）

　▽乗馬＝タガノアレクシア（牝３　京都）、コウエイバンビーノ（牡４　未定）、ダンツクォーレ（牡３　滋賀）、ヤマニンルノン（牝３　滋賀）、アドマイヤリゲル（牡３　岡山）、フランクリン（牡４　岡山）

　▽へい死＝ケイマジェスティ（牡３）、フミノムーン（牡８）、ダイメイボーイ（牡３）

　▽その他＝母カネトシパリッシュ（牝）