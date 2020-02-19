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2020.2.19 15:00

【今週の登録抹消馬】２月１９日

　▽繁殖牝馬＝アロマドゥルセ（６　早来）、エレクトロニカ（６　千歳）、ナムラテンゲル（４　三石）、スマートアエロ（５　北海道）、ティアドーロ（６　浦河）、ブラックモリオン（４　虻田）、シャワーブーケ（６　新冠）、メイショウベルボン（６　浦河）

　▽地方＝アナハ（牝３　未定）、アンフォロー（牡３　未定）、インペリオアスール（セン６　未定）、ヴィトー（牡３　未定）、カミーノ（牡３　未定）、キキキキン（牝３　高知）、シーアフェアリー（牝５　未定）、テイエムジョーカー（牡３　佐賀）、ヒーズインラブ（牡７　未定）、ランネシアーナ（牝４　名古屋）、トウケイゴコウ（牝５　園田）、ミラクルパレット（牝５　未定）、トウシンカイザー（牡５　高知）、ロードクリーガー（牡３　園田）、オオカネヒラ（牡３　金沢）

　▽乗馬＝ジュピターカリスト（牡５　苫小牧）、バニュルス（牡４　競馬学校）、メートルソヴァール（牡３　滋賀）、ウォーターファラオ（牡４　愛知）、チョウフラッシュ（牡３　滋賀）、トーホウビッグバン（牡３　滋賀）、トーホウウルマン（牡３　滋賀）

　▽研究馬＝スーパーサブライム（牡３　栗東トレセン）

　▽へい死＝イチザフローラ（牝３）、ピエナキャプテン（牡４）