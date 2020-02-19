【今週の登録抹消馬】２月１９日

▽繁殖牝馬＝アロマドゥルセ（６ 早来）、エレクトロニカ（６ 千歳）、ナムラテンゲル（４ 三石）、スマートアエロ（５ 北海道）、ティアドーロ（６ 浦河）、ブラックモリオン（４ 虻田）、シャワーブーケ（６ 新冠）、メイショウベルボン（６ 浦河）
▽地方＝アナハ（牝３ 未定）、アンフォロー（牡３ 未定）、インペリオアスール（セン６ 未定）、ヴィトー（牡３ 未定）、カミーノ（牡３ 未定）、キキキキン（牝３ 高知）、シーアフェアリー（牝５ 未定）、テイエムジョーカー（牡３ 佐賀）、ヒーズインラブ（牡７ 未定）、ランネシアーナ（牝４ 名古屋）、トウケイゴコウ（牝５ 園田）、ミラクルパレット（牝５ 未定）、トウシンカイザー（牡５ 高知）、ロードクリーガー（牡３ 園田）、オオカネヒラ（牡３ 金沢）
▽乗馬＝ジュピターカリスト（牡５ 苫小牧）、バニュルス（牡４ 競馬学校）、メートルソヴァール（牡３ 滋賀）、ウォーターファラオ（牡４ 愛知）、チョウフラッシュ（牡３ 滋賀）、トーホウビッグバン（牡３ 滋賀）、トーホウウルマン（牡３ 滋賀）
▽研究馬＝スーパーサブライム（牡３ 栗東トレセン）
▽へい死＝イチザフローラ（牝３）、ピエナキャプテン（牡４）