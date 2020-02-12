中央競馬：ニュース中央競馬

2020.2.12 18:36

豪州『ザ・チャンピオンシップス』に日本馬が予備登録

東京新聞杯で３度目のマイル重賞Ｖを果たしたプリモシーンはドンカスターマイル（ＧＩ）に予備登録

東京新聞杯で３度目のマイル重賞Ｖを果たしたプリモシーンはドンカスターマイル（ＧＩ）に予備登録【拡大】

　４月４日（土）および１１日（土）にオーストラリアのランドウィック競馬場で行われる「ザ・チャンピオンシップス」に予備登録した日本馬をＪＲＡが発表した。

◎ドンカスターマイル（４月４日、ザ・チャンピオンシップス第１日目、ＧＩ、芝・右１６００メートル、３歳以上、ハンデ、１着賞金１７４万豪ドル＝約１億３０５０万円）
クルーガー　牡８歳　栗東・高野友和厩舎
プリモシーン　牝５歳　美浦・木村哲也厩舎
プリンスリターン　牡３歳　栗東・加用正厩舎
ペルシアンナイト　牡６歳　栗東・池江泰寿厩舎
マイスタイル　牡６歳　栗東・昆貢厩舎
モズアスコット　牡６歳　栗東・矢作芳人厩舎
ロードマイウェイ　牡４歳　栗東・杉山晴紀厩舎

◎クイーンエリザベスステークス（４月１１日、ザ・チャンピオンシップス第２日目、ＧＩ、芝・右２０００メートル、３歳以上、馬齢重量、１着賞金２３２万豪ドル＝約１億７４００万円）
ウインブライト　牡６歳　美浦・畠山吉宏厩舎
キセキ　牡６歳　栗東・角居勝彦厩舎
クルーガー　牡８歳　栗東・高野友和厩舎
ステイフーリッシュ　牡５歳　栗東・矢作芳人厩舎
タイセイトレイル　牡５歳　栗東・矢作芳人厩舎
ダノンプレミアム　牡５歳　栗東・中内田充正厩舎
ドレッドノータス　セン７歳　栗東・矢作芳人厩舎
ブラストワンピース　牡５歳　美浦・大竹正博厩舎
ペルシアンナイト　牡６歳　栗東・池江泰寿厩舎

◎シドニーカップ（４月１１日、ザ・チャンピオンシップス第２日目、ＧＩ、芝・右３２００メートル、３歳以上、ハンデ、１着賞金１１６万豪ドル＝約８７００万円）
キセキ　牡６歳　栗東・角居勝彦厩舎
ステイフーリッシュ　牡５歳　栗東・矢作芳人厩舎
タイセイトレイル　牡５歳　栗東・矢作芳人厩舎
ドレッドノータス　セン７歳　栗東・矢作芳人厩舎
リッジマン　牡７歳　栗東・庄野靖志厩舎