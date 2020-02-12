豪州『ザ・チャンピオンシップス』に日本馬が予備登録

４月４日（土）および１１日（土）にオーストラリアのランドウィック競馬場で行われる「ザ・チャンピオンシップス」に予備登録した日本馬をＪＲＡが発表した。

◎ドンカスターマイル（４月４日、ザ・チャンピオンシップス第１日目、ＧＩ、芝・右１６００メートル、３歳以上、ハンデ、１着賞金１７４万豪ドル＝約１億３０５０万円）

クルーガー 牡８歳 栗東・高野友和厩舎

プリモシーン 牝５歳 美浦・木村哲也厩舎

プリンスリターン 牡３歳 栗東・加用正厩舎

ペルシアンナイト 牡６歳 栗東・池江泰寿厩舎

マイスタイル 牡６歳 栗東・昆貢厩舎

モズアスコット 牡６歳 栗東・矢作芳人厩舎

ロードマイウェイ 牡４歳 栗東・杉山晴紀厩舎

◎クイーンエリザベスステークス（４月１１日、ザ・チャンピオンシップス第２日目、ＧＩ、芝・右２０００メートル、３歳以上、馬齢重量、１着賞金２３２万豪ドル＝約１億７４００万円）

ウインブライト 牡６歳 美浦・畠山吉宏厩舎

キセキ 牡６歳 栗東・角居勝彦厩舎

クルーガー 牡８歳 栗東・高野友和厩舎

ステイフーリッシュ 牡５歳 栗東・矢作芳人厩舎

タイセイトレイル 牡５歳 栗東・矢作芳人厩舎

ダノンプレミアム 牡５歳 栗東・中内田充正厩舎

ドレッドノータス セン７歳 栗東・矢作芳人厩舎

ブラストワンピース 牡５歳 美浦・大竹正博厩舎

ペルシアンナイト 牡６歳 栗東・池江泰寿厩舎

◎シドニーカップ（４月１１日、ザ・チャンピオンシップス第２日目、ＧＩ、芝・右３２００メートル、３歳以上、ハンデ、１着賞金１１６万豪ドル＝約８７００万円）

キセキ 牡６歳 栗東・角居勝彦厩舎

ステイフーリッシュ 牡５歳 栗東・矢作芳人厩舎

タイセイトレイル 牡５歳 栗東・矢作芳人厩舎

ドレッドノータス セン７歳 栗東・矢作芳人厩舎

リッジマン 牡７歳 栗東・庄野靖志厩舎