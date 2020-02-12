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2020.2.12 13:45

【今週の登録抹消馬】２月１２日

　▽繁殖牝馬＝タガノバレッティ（４　未定）、ナイトスプライト（５　未定）、カラクレナイ（６　千歳）、クーファディーヴァ（６　北海道）、デロングスター（６　千歳）、トラストマヴィア（７　新冠）、エイシンムジカ（６　未定）、ファルトレク（４　千歳）

　▽地方＝ヒロシゲシルバー（セン３　未定）、アグラデッソ（牝４　笠松）、エイシンアーシラト（牝３　園田）、カズポルトチェルボ（牡３　未定）、コアレスクイーン（牝３　盛岡）、コウエイエンブレム（牡７　佐賀）、シップーコウライ（牡８　金沢）、ショウアン（牝３　未定）、スプマンテ（牡６　未定）、ファストフラッシュ（牡５　金沢）、モズジャイキリ（牡３　未定）、アルマアノン（牝５　未定）、エイシンサルート（牝３　園田）、チュウワシャイン（牝３　笠松）、テイエムカーニバル（牡３　未定）、ノースカガヤキ（牝４　金沢）、ブルベアトリュフ（牡５　未定）、マーシゴッドレッグ（牡３　未定）、メイショウバンダイ（牡７　未定）、リッカクロフネ（牡８　佐賀）、ロードヴァンドール（牡７　未定）、ロードオヒア（牡４　未定）、ヴァランセカズマ（牡３　未定）

　▽乗馬＝アドマイヤアルパマ（牝６　滋賀）、ジューンアンカー（牡６　滋賀）、キタサンワーグナー（牡３　滋賀）、ジェミオス（牡３　滋賀）、コパノマーティン（牡４　愛知）

　▽研究馬＝キョウワスピラーレ（セン３　未定）