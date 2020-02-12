【今週の登録抹消馬】２月１２日

▽繁殖牝馬＝タガノバレッティ（４ 未定）、ナイトスプライト（５ 未定）、カラクレナイ（６ 千歳）、クーファディーヴァ（６ 北海道）、デロングスター（６ 千歳）、トラストマヴィア（７ 新冠）、エイシンムジカ（６ 未定）、ファルトレク（４ 千歳）
▽地方＝ヒロシゲシルバー（セン３ 未定）、アグラデッソ（牝４ 笠松）、エイシンアーシラト（牝３ 園田）、カズポルトチェルボ（牡３ 未定）、コアレスクイーン（牝３ 盛岡）、コウエイエンブレム（牡７ 佐賀）、シップーコウライ（牡８ 金沢）、ショウアン（牝３ 未定）、スプマンテ（牡６ 未定）、ファストフラッシュ（牡５ 金沢）、モズジャイキリ（牡３ 未定）、アルマアノン（牝５ 未定）、エイシンサルート（牝３ 園田）、チュウワシャイン（牝３ 笠松）、テイエムカーニバル（牡３ 未定）、ノースカガヤキ（牝４ 金沢）、ブルベアトリュフ（牡５ 未定）、マーシゴッドレッグ（牡３ 未定）、メイショウバンダイ（牡７ 未定）、リッカクロフネ（牡８ 佐賀）、ロードヴァンドール（牡７ 未定）、ロードオヒア（牡４ 未定）、ヴァランセカズマ（牡３ 未定）
▽乗馬＝アドマイヤアルパマ（牝６ 滋賀）、ジューンアンカー（牡６ 滋賀）、キタサンワーグナー（牡３ 滋賀）、ジェミオス（牡３ 滋賀）、コパノマーティン（牡４ 愛知）
▽研究馬＝キョウワスピラーレ（セン３ 未定）