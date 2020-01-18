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2020.1.18 15:33

【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】８番人気でＶ！

佐藤洋一郎記者

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【佐藤洋一郎の「一番堅い◎」】１８日（土）

　【中山１０Ｒ・初凪賞】　◎⑧ダイシンインディー

　１番人気で大敗した前走は、つまずいてハナに行けなかったことが全て。普通にスタートできれば楽にハナに行けるメンバーだけに、雪辱Ｖの可能性は８５％以上。

　※結果…勝ちました！　ダイシンインディーは８番人気で《単勝》１９．６倍でした。“鬼才”佐藤洋一郎記者の「一番堅い◎」、怖…。

佐藤洋一郎（さとう・よういちろう）　東京サンスポ記者　

季節・馬場・展開

３連単

プロフィル

生年月日不詳。１９７０年サンスポの「読者対抗予想コンテスト」に優勝、初代チャンピオンとなる。その後、競馬エイト発刊スタッフに加わり、その後サンスポに移籍。４０数年、穴馬券ひとすじ。

予想スタイル

キ・バ・テン発想から季節成績、馬場、展開が基本スタイル。さらに競走馬の気性にも注目し、特殊馬具の装着も重要と考える。

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