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2019.12.11 14:26

【今週の登録抹消】１２月１１日

　▽繁殖牝馬＝レッドオルガ（５　早来）、メイショウルクール（４　未定）、ユアスイスイ（５　虻田）、レディギャング（５　浦河）、ナムラキヌ（４　北海道）、ブレイズガール（６　静内）、アルデンテ（３　宮城）、グラッツェミーレ（４　三石）、ペプチドプラム（４　門別）、ラルムドランジュ（４　新冠）

　▽地方＝モアイ（牡４　未定）、オースミヌーベル（牡３　園田）、ディープオーパス（牡６　大井）、ビービージャッカル（牡２　高知）、ラブミーアーサー（牝２　高知）、キンショーヘニー（牡４　門別）、ジョウショーカード（牡２　名古屋）、ドラゴンカップ（牡６　大井）、サトノプライド（牡４　川崎）、トネール（牝２　園田）、メモリーディディ（牝５　名古屋）、ワンパーパス（牝５　未定）

　▽乗馬＝ストリ（牡４　滋賀）、コールストーム（牡５　京都）、サイン（セン４　未定）、エバービクトリアス（牡２　岡山）、オースミベリル（牡５　滋賀）、コウユーサクラマウ（牝２　愛知）、メイショウイライザ（牝４　京都）、メイショウクレディ（牡２　愛知）、メイショウトコシエ（牡５　未定）、カフェブリッツ（牡６　未定）、ハクサンカイザー（牡３　石川）

　▽２歳（未）抹消＝ダノンフォルツェ（牡　未定）、メイショウイッピン（牝　未定）

　▽研究馬＝マコトシャムロック（セン６　常磐支所）

　▽へい死＝エヴィーヴァ（牝２）