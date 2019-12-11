【今週の登録抹消】１２月１１日

▽繁殖牝馬＝レッドオルガ（５ 早来）、メイショウルクール（４ 未定）、ユアスイスイ（５ 虻田）、レディギャング（５ 浦河）、ナムラキヌ（４ 北海道）、ブレイズガール（６ 静内）、アルデンテ（３ 宮城）、グラッツェミーレ（４ 三石）、ペプチドプラム（４ 門別）、ラルムドランジュ（４ 新冠）
▽地方＝モアイ（牡４ 未定）、オースミヌーベル（牡３ 園田）、ディープオーパス（牡６ 大井）、ビービージャッカル（牡２ 高知）、ラブミーアーサー（牝２ 高知）、キンショーヘニー（牡４ 門別）、ジョウショーカード（牡２ 名古屋）、ドラゴンカップ（牡６ 大井）、サトノプライド（牡４ 川崎）、トネール（牝２ 園田）、メモリーディディ（牝５ 名古屋）、ワンパーパス（牝５ 未定）
▽乗馬＝ストリ（牡４ 滋賀）、コールストーム（牡５ 京都）、サイン（セン４ 未定）、エバービクトリアス（牡２ 岡山）、オースミベリル（牡５ 滋賀）、コウユーサクラマウ（牝２ 愛知）、メイショウイライザ（牝４ 京都）、メイショウクレディ（牡２ 愛知）、メイショウトコシエ（牡５ 未定）、カフェブリッツ（牡６ 未定）、ハクサンカイザー（牡３ 石川）
▽２歳（未）抹消＝ダノンフォルツェ（牡 未定）、メイショウイッピン（牝 未定）
▽研究馬＝マコトシャムロック（セン６ 常磐支所）
▽へい死＝エヴィーヴァ（牝２）