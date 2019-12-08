【東京大賞典】ＪＲＡ申込馬発表

１２月２９日に大井競馬場で行われる東京大賞典のＪＲＡ申込馬が８日、次の通り発表された。
「第６５回東京大賞典」（大井競馬場、交流ＧＩ、３歳上オープン、ダート・右２０００メートル）
【ＪＲＡの申込馬】１２頭
ゴールドドリーム（牡６歳，栗東・平田修厩舎、クリストフ・ルメール騎手）
ケイティブレイブ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、御神本訓史騎手）
オメガパフューム（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、ミルコ・デムーロ騎手）
ロンドンタウン（牡６歳、栗東・牧田和弥厩舎、岩田康誠騎手）
タイムフライヤー（牡４歳、栗東・松田国英厩舎、騎手未定）
ロードゴラッソ（牡４歳、栗東・藤岡健一厩舎、騎手未定）
アナザートゥルース（セン５歳、美浦・高木登厩舎、騎手未定）
マイネルユキツバキ（牡４歳、美浦・高木登厩舎、騎手未定）
サノサマー（牡５歳、美浦・中舘英二厩舎、騎手未定）
アポロテネシー（牡４歳、栗東・山内研二厩舎、騎手未定）
マイネルクラース（牡５歳、美浦・高木登厩舎、騎手未定）
メイプルブラザー（牡５歳、栗東・山内研二厩舎、騎手未定）
なお、出走予定馬は９日の特別区競馬組合主催の出走馬選定委員会後に発表される。