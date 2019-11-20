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2019.11.20 15:41

【今週の登録抹消】１１月２０日

　▽繁殖牝馬＝スマートレチェル（５　未定）、ミトノレインボー（４　愛知）、ワンダーレアリサル（５　三石）、ザクイーン（５　早来）、メヌエット（５　三石）、ララプリムヴェール（４　浦河）、レッドストーリア（５　未定）

　▽地方＝ウインインペリアル（牡４　浦和）、スズカオーロラ（牝３　大井）、タイキラメール（牡６　川崎）、ツーエムマイスター（牡７　浦和）、ハクサンブレーヴ（牡２　金沢）、マリエラ（牡６　未定）、ミカエルシチー（牡７　園田）、ヤマカツマッハ（牡３　園田）、アオアラシ（牝５　大井）、セイヴァンキッシュ（牡２　未定）、セイペイシェンス（牡２　未定）、テイエムヒッタマゲ（牡５　佐賀）、トモジャマサムネ（牡３　園田）、ミキノトランペット（牡５　浦和）、メイショウカロッタ（牡７　未定）、サノレオン（牡２　笠松）、タイセイバイタル（牡２　笠松）、グランプリワン（牡３　未定）、サンライズアカシア（牡３　園田）、ゾファピー（牝２　未定）、ヒリュウコウスイ（牡３　園田）、トライバルキング（牡２　未定）、モズナナツボシ（牡２　未定）

　▽乗馬＝エテレインミノル（牡５　宮崎）、マルモアステリア（牝２　滋賀）、ウェストエッジ（牡２　滋賀）、コマノジャスパ（牡４　滋賀）、ジークカイザー（牡６　京都）、パッポーネ（牡５　未定）

　▽研究馬＝ブリラーレ（牡５　栗東トレセン）

　▽へい死＝ゼンノサーベイヤー（牡６）