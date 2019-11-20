【今週の登録抹消】１１月２０日

▽繁殖牝馬＝スマートレチェル（５ 未定）、ミトノレインボー（４ 愛知）、ワンダーレアリサル（５ 三石）、ザクイーン（５ 早来）、メヌエット（５ 三石）、ララプリムヴェール（４ 浦河）、レッドストーリア（５ 未定）
▽地方＝ウインインペリアル（牡４ 浦和）、スズカオーロラ（牝３ 大井）、タイキラメール（牡６ 川崎）、ツーエムマイスター（牡７ 浦和）、ハクサンブレーヴ（牡２ 金沢）、マリエラ（牡６ 未定）、ミカエルシチー（牡７ 園田）、ヤマカツマッハ（牡３ 園田）、アオアラシ（牝５ 大井）、セイヴァンキッシュ（牡２ 未定）、セイペイシェンス（牡２ 未定）、テイエムヒッタマゲ（牡５ 佐賀）、トモジャマサムネ（牡３ 園田）、ミキノトランペット（牡５ 浦和）、メイショウカロッタ（牡７ 未定）、サノレオン（牡２ 笠松）、タイセイバイタル（牡２ 笠松）、グランプリワン（牡３ 未定）、サンライズアカシア（牡３ 園田）、ゾファピー（牝２ 未定）、ヒリュウコウスイ（牡３ 園田）、トライバルキング（牡２ 未定）、モズナナツボシ（牡２ 未定）
▽乗馬＝エテレインミノル（牡５ 宮崎）、マルモアステリア（牝２ 滋賀）、ウェストエッジ（牡２ 滋賀）、コマノジャスパ（牡４ 滋賀）、ジークカイザー（牡６ 京都）、パッポーネ（牡５ 未定）
▽研究馬＝ブリラーレ（牡５ 栗東トレセン）
▽へい死＝ゼンノサーベイヤー（牡６）