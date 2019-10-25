【香港国際競走】アーモンドなど予備登録馬発表

ＪＲＡは２４日、１２月８日に香港・シャティン競馬場で行われる香港国際競走（ＧＩ）に予備登録した日本馬を発表した。Ｃは香港カップ（芝２０００メートル）、Ｍは香港マイル（芝１６００メートル）、Ｓは香港スプリント（芝１２００メートル）、Ｖは香港ヴァーズ（芝２４００メートル）。重複の馬は最初が第１希望。
アーモンドアイ（ＣＭ）、アドマイヤジャスタ（Ｃ）、アドマイヤマーズ（ＭＣ）、インディチャンプ（Ｍ）、ウインブライト（ＣＭ）、カデナ（Ｃ）、カレンブーケドール（ＶＣ）、ギベオン（ＣＭ）、グァンチャーレ（Ｍ）、クルーガー（Ｃ）、グローリーヴェイズ（Ｖ）、クロコスミア（ＣＭ）、サトノガーネット（ＶＣ）、サングレーザー（ＣＭ）、ジャンダルム（Ｍ）、スカーレットカラー（ＣＭ）、スズカデヴィアス（ＭＣ）、スティッフェリオ（Ｃ）、ステイフーリッシュ（ＣＶ）、ダイアトニック（Ｍ）、タイセイトレイル（Ｖ）、タガノディアマンテ（ＶＣ）、ダノンキングリー（ＭＣ）、ダノンスマッシュ（Ｓ）、ダノンプレミアム（ＣＭ）、チェスナットコート（Ｖ）、ディアドラ（ＣＶ）、ディメンシオン（ＭＣ）、ドレッドノータス（ＶＣ）、ノームコア（Ｍ）、ハッピーグリン（ＶＣ）、ビップライブリー（Ｓ）、ファンタジスト（Ｓ）、フロンテアクイーン（ＶＣ）、ペルシアンナイト（Ｍ）、マカヒキ（ＶＣ）、マテラスカイ（Ｓ）、ミスターメロディ（ＳＭ）、メールドグラース（Ｖ）、モズアスコット（ＭＣ）、モズスーパーフレア（Ｓ）、ユニコーンライオン（ＶＣ）、ラヴズオンリーユー（ＣＶ）、リスグラシュー（ＣＶ）、リナーテ（Ｓ）、レッツゴードンキ（Ｍ）、レッドオルガ（Ｍ）、ロジクライ（Ｍ）、ワグネリアン（ＣＶ）