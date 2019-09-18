中央競馬：ニュース中央競馬

2019.9.18 13:42

【今週の登録抹消】９月１８日

　▽繁殖牝馬＝クリノラホール（６　愛知）、ピエナアイリス（３　未定）

　▽地方＝アムロタイプ（牡６　名古屋）、オースミレーヴ（牡３　園田）、クリノイナヅマオー（牡３　園田）、タマモジュニア（牡４　園田）、ツクバハナコ（牝３　金沢）、ツールドフォース（牡３　名古屋）、メイショウイヤサカ（牝３　園田）、エールドール（牝３　名古屋）、ダノンケンリュウ（セン５　園田）、トーキョーサバク（牡３　船橋）、ブルベアパステッロ（牡３　未定）、ロードアブソルート（牡３　未定）、タガノバルバドス（牡４　未定）、ハウル（セン３　未定）、ビーカーリー（牝５　未定）、ブルベアコローレ（牡３　未定）、ブルーエクセレンス（牡３　園田）、ミスターホウジュ（牡３　未定）、パープルヒストリー（牡４　金沢）、ゴルトグランツ（牡３　佐賀）、シャンタンエドゥー（牝３　未定）、ミスジャスミン（牝３　笠松）、メイショウミチノク（牝３　園田）

　▽乗馬＝エルデリュミエール（牝３　滋賀）、スーサンジョイ（牡７　未定）、テイエムムーンダン（牡３　愛知）、ピエナアメリカ（牡２　未定）、プレシャスメタル（牡３　未定）、プロフェット（セン６　未定）、ガバナンスコード（牡３　未定）、ガンサリュート（牡５　未定）、テイエムダイリン（牝３　滋賀）、プカナラ（牡３　京都）、マテラブレス（牡３　未定）、ニホンピロファルコ（牡３　愛知）、ニホンピロモリー（牝５　愛知）

　▽研究馬＝テイエムファンキー（牡２　栗東トレセン）