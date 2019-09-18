【今週の登録抹消】９月１８日

▽繁殖牝馬＝クリノラホール（６ 愛知）、ピエナアイリス（３ 未定）
▽地方＝アムロタイプ（牡６ 名古屋）、オースミレーヴ（牡３ 園田）、クリノイナヅマオー（牡３ 園田）、タマモジュニア（牡４ 園田）、ツクバハナコ（牝３ 金沢）、ツールドフォース（牡３ 名古屋）、メイショウイヤサカ（牝３ 園田）、エールドール（牝３ 名古屋）、ダノンケンリュウ（セン５ 園田）、トーキョーサバク（牡３ 船橋）、ブルベアパステッロ（牡３ 未定）、ロードアブソルート（牡３ 未定）、タガノバルバドス（牡４ 未定）、ハウル（セン３ 未定）、ビーカーリー（牝５ 未定）、ブルベアコローレ（牡３ 未定）、ブルーエクセレンス（牡３ 園田）、ミスターホウジュ（牡３ 未定）、パープルヒストリー（牡４ 金沢）、ゴルトグランツ（牡３ 佐賀）、シャンタンエドゥー（牝３ 未定）、ミスジャスミン（牝３ 笠松）、メイショウミチノク（牝３ 園田）
▽乗馬＝エルデリュミエール（牝３ 滋賀）、スーサンジョイ（牡７ 未定）、テイエムムーンダン（牡３ 愛知）、ピエナアメリカ（牡２ 未定）、プレシャスメタル（牡３ 未定）、プロフェット（セン６ 未定）、ガバナンスコード（牡３ 未定）、ガンサリュート（牡５ 未定）、テイエムダイリン（牝３ 滋賀）、プカナラ（牡３ 京都）、マテラブレス（牡３ 未定）、ニホンピロファルコ（牡３ 愛知）、ニホンピロモリー（牝５ 愛知）
▽研究馬＝テイエムファンキー（牡２ 栗東トレセン）