【今週の登録抹消】９月１１日

▽繁殖牝馬＝リヴァイバル（６ 三石）、アルマンド（３ 千歳）、クールデザイン（５ 千歳）、ディノーラ（３ 千歳）、ボニーゴールド（３ 早来）、ヤマカツルビー（３ 静内）、ユキエチャン（３ 新冠）、ローザンヌ（３ 北海道）、アドマイヤジョイ（３ 早来）、ウェーブクリスタル（３ 北海道）、キョウワエステル（６ 新冠）、ディーブラッド（３ 三石）、デンコウミシオン（３ 北海道）、トーホウビスカヤ（５ 北海道）、メルテール（３ 浦河）
▽地方＝コンソラトゥール（牝３ 門別）、オーサムラン（牝３ 佐賀）、ジャングルキッド（牝３ 佐賀）、テイエムマルジュウ（牡２ 佐賀）、シャドウアロング（牡３ 笠松）、アモローサ（牝３ 未定）、アルジェブラ（牡３ 未定）、イニシエーター（牝３ 未定）、ウインアミーリア（牝３ 未定）、ウラカワノオト（牡３ 未定）、エイカイボルト（牡３ 未定）、エイシンゴエモン（牡３ 未定）、エルマスフエルテ（牡３ 未定）、オウケンシャトル（牡３ 未定）、オリエンタルハート（牡３ 園田）、カーディストリー（牝３ 未定）、ガールズロック（牝３ 未定）、グレースベイ（牝３ 未定）、クーファピーカブー（牝３ 園田）、クールジェンヌ（牝３ 未定）、サンドル（牡３ 未定）、シャイニームーン（牝３ 盛岡）、シュロス（牡３ 未定）、スイートミーティア（牝３ 園田）、スカーヴァティ（牝３ 未定）、スペースコロニー（牡３ 大井）、ゼットレオ（牡３ 未定）、ゼニステレスコープ（牡５ 未定）、タカノアンジェラス（牡３ 未定）、チューダーローズ（牝３ 笠松）、テンナイトパール（牝３ 園田）、ナチュラルスタイル（牝３ 未定）、ニシノルックミー（牝３ 笠松）、ハピネスブルーム（牝３ 未定）、パルメ（牝３ 未定）、ブルベアビアンコ（牡３ 未定）、ヘルムヴィーゲ（牝３ 門別）、マセラシオン（牝４ 未定）、マレキアーレ（牝３ 未定）、マーガレットリバー（牡３ 未定）、ミカエリビジン（牝３ 門別）、メイショウウグイス（牝３ 園田）、メイプルランド（牝３ 未定）、モンタナドライブ（牡３ 笠松）、ラガーユミリン（牝５ 園田）、ラッキーバローズ（牡３ 園田）、ララフォーナ（牝３ 未定）、ルッチョーラ（牡３ 未定）、ルージュフォンセ（牝３ 名古屋）、ルーシー（牝３ 佐賀）、レッツゴームーチョ（牝３ 川崎）、ブラボーフェスタ（セン３ 未定）、メイショウマンリキ（牡３ 未定）、アイアムレジェンド（牡３ 門別）、アポロナッシュビル（牡３ 園田）、エアミホーク（牡３ 未定）、エメラルドスピアー（牝３ 未定）、オディナ（牡３ 園田）、ガッドハンド（牡３ 園田）、ケイティグレース（牝３ 園田）、サクラトップハロー（牡３ 未定）、スズノチェルシー（牡３ 船橋）、スマッシングハーツ（牡３ 未定）、スーパーアロイ（牡３ 園田）、タナロア（牡３ 名古屋）、チョウビックリ（牡３ 園田）、トーホウフレーテ（牝３ 名古屋）、ニホンピロハビアー（牡３ 園田）、ファビラスヒーロー（セン６ 未定）、フェブタイズ（牡３ 大井）、ブラックエクシード（牡３ 高知）、プロム（牝３ 未定）、ベルファーリング（牝３ 浦和）、メイショウユウシン（牡３ 園田）、メイショウユウバエ（牝３ 園田）、メイショウランラン（牝３ 未定）、メイショウワキザシ（牡３ 未定）、ランドリュウオー（牡３ 園田）、カークソング（牝３ 未定）、イグレット（牝４ 大井）、エアシーラン（牡７ 笠松）、カッシーニ（セン３ 門別）、ゴールドボレアス（牡３ 笠松）、サクセスクルーズ（牡３ 門別）、シュンカジョウ（牝３ 未定）、ジョーカリン（牝３ 浦和）、スキンズマッチ（牡３ 園田）、スズカデュー（牡３ 名古屋）、ストームハート（牝３ 名古屋）、トライゲッター（セン３ 未定）、バリエンテドンナ（牝３ 金沢）、ファルネーゼブルー（牝３ 金沢）、ボナセーラ（牡３ 園田）、マイネルカゲツ（牡３ 未定）、マイネルジェンマ（牡３ 未定）、マティス（牝３ 園田）、ラストマンボ（牝３ 川崎）、リュクスコンドル（牡３ 川崎）、レッドヴィータ（牝３ 門別）、インヴィンチービレ（牡３ 園田）、ウインクルマリヒメ（牝３ 未定）、ウォーターリベルテ（牡３ 未定）、エンジェルスマイル（牝３ 名古屋）、オーミシンゲン（牡３ 未定）、カーブドシール（牡３ 未定）、クリノショウグン（牡３ 園田）、クロスオブヴァロー（牡３ 未定）、クールリアル（牡３ 園田）、サンマルエトワール（牝３ 未定）、タイセイセイヴァー（牡３ 笠松）、デルマシャンティ（牡３ 大井）、ハッピーアモーレ（牝３ 名古屋）、ビッグバジェット（牝３ 大井）、ヒロシゲヨッシー（牡３ 園田）、マルカノーベル（セン３ 笠松）、マーブルサニー（牝３ 未定）、メイショウサガノ（牝３ 未定）、ルバクオーリ（牡３ 未定）、ローマノキュウジツ（牝３ 未定）
▽乗馬＝ストーンウェア（牡７ 未定）、ソルトホープ（牡３ 愛知）、ティーフルムーン（牝３ 滋賀）、ニホンピロマイルス（牡３ 滋賀）、リスト（牡３ 滋賀）、アドマイヤコースト（牡３ 栗東トレセン）、カリナン（牝３ 鹿児島）、ショウナンダニエル（牡３ 馬事公苑）、テーオーパラダイス（牝３ 未定）、ネクストステップ（牡４ 滋賀）、プラネットアース（牡３ 滋賀）、レッドアルティスタ（セン７ 岡山）、レッドガニオン（牡３ 京都）、ウォーターベルバラ（牝３ 滋賀）、カレンバッドボーイ（牡９ 滋賀）、サウンドシュリット（牝３ 競馬学校）、スピッツァー（牡３ 未定）、スペシャルワン（牡３ 未定）、マジョラム（牝５ 京都）、サウンドウイング（牝３ 滋賀）、タスクフォース（牡５ 滋賀）
▽２歳（未）抹消＝トロンビーノ（牝 園田）、ジョウショーキープ（牝 園田）
▽へい死＝ウインムート（牡６）