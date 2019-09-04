【今週の登録抹消】９月４日

▽繁殖牝馬＝コルデトゥリーニ（３ 千歳）、アドマイヤカラット（４ 未定）、アルポルト（３ 浦河）、ガーデンガーデン（３ 北海道）、キョウワゼノビア（６ 未定）、クインズローズ（３ 日高）、サニーサインズ（３ 静内）、ジェムディーラー（３ 門別）、ドリームライクエマ（３ 浦河）、ピンクキャンディー（３ 未定）、フェータルイヴ（３ 未定）、マジカルプリンセス（３ 浦河）、リンフォルツァンド（４ 早来）、ロックザボート（４ 早来）、ロッタラブ（５ 千歳）、アイファープライス（３ 岐阜）、ゴットパシオン（３ 浦河）、サイベリアン（３ 千葉）、ベストピクチャー（３ 門別）、リアオリヴィア（３ 早来）、ロイヤルメジャー（５ 静内）、コーディエライト（４ 早来）、スパニッシュレディ（３ 門別）、タガノカレン（４ 北海道）、ベルフロレゾン（４ 未定）、フロレンザール（３ 浦河）、ルーズベルトゲーム（５ 千歳）
▽地方＝ショウナンアリババ（牡３ 船橋）、テイエムワッゼハエ（牝２ 佐賀）、ラトルメンタ（牡２ 佐賀）、カフジローズ（牝３ 盛岡）、グラマラススカイ（牝３ 大井）、バブリーダンス（牝３ 未定）、イズジョークラウン（牡３ 未定）、ヴェルトラウン（牡３ 未定）、エアビオンディ（牝３ 未定）、エイシントキシラズ（牡３ 園田）、エイシントロイ（牝３ 園田）、カリマンタン（牝３ 未定）、キタサンブラウン（牡３ 船橋）、キャルグリーン（牝３ 未定）、クリー（牡３ 園田）、クリーンガーベラ（牝３ 名古屋）、コルネット（牝３ 未定）、サトノライジン（牡３ 未定）、ショウナンアーサー（牡３ 未定）、スピンク（牝３ 川崎）、スマートアクシス（牝３ 未定）、スマートユニバンス（牡３ 名古屋）、セセリ（牡８ 園田）、タイキマイスター（牡３ 未定）、ダブルクラッチ（牡３ 未定）、タマモケトル（牝３ 未定）、ツーエムアロンソ（牡３ 園田）、デライーガー（牡３ 未定）、ドリームウィング（牝３ 未定）、ナナカマドカ（牝３ 園田）、ナリタブルグ（牡３ 園田）、ハイロードシチー（牡３ 未定）、ハミングデイズ（牝３ 未定）、パリッシュブルー（牝３ 未定）、ビュブリス（牝３ 未定）、ヒロノアンビシャス（牡３ 未定）、ファストフォース（牡３ 門別）、フィッツロイシチー（牡３ 園田）、フィップル（牝５ 未定）、プリンシパル（牡３ 未定）、ヘニーオーザ（牡３ 未定）、マインシャッツ（牡６ 未定）、マジェスティ（牡３ 未定）、マハーラーニー（牝３ 未定）、メイショウジガネ（牡３ 未定）、メイショウセンテ（牝３ 未定）、メイショウテッペキ（牡３ 園田）、メイショウドウタン（牡３ 未定）、メイショウハヤナリ（牡３ 未定）、メイショウワカタケ（牡３ 未定）、メグスタサンライズ（牝３ 園田）、メモリーバリケード（牝３ 名古屋）、ヤマニンポンペルモ（牝３ 笠松）、ライトパーティクル（牡３ 未定）、ライブリーハピネス（牝３ 名古屋）、ラテントパワーズ（牡３ 門別）、ラバーズケープ（牝３ 未定）、ルナエスメラルダ（牝３ 未定）、ロングファイナリー（セン３ 園田）、ワンダールウェス（牝３ 園田）、アカマ（牝３ 未定）、アサカフロンティア（牝３ 園田）、アルベニス（牡３ 盛岡）、オールフォース（牡３ 未定）、グランデラムジー（牡３ 未定）、グローバルステップ（牡３ 未定）、コンボルブルス（牡３ 金沢）、ザンシン（牡３ 未定）、サンライズギガ（牡３ 園田）、サンライズハイアー（牡３ 園田）、ジャンヌ（牝５ 笠松）、シュジンコウ（牝３ 園田）、スギノジャベリン（牝３ 園田）、スズカシニック（牡３ 門別）、ステラバローズ（牝３ 未定）、ソルカマル（セン３ 未定）、ダイシンリカール（牡３ 未定）、ダノンパーフェクト（牡４ 未定）、ダンサリーノ（牝３ 門別）、テーオースパーク（牡３ 未定）、ナンクルナイサー（牝４ 園田）、ネルソンタッチ（牡３ 門別）、ハナイロコマチ（牝３ 門別）、ピエナクロフネ（牡３ 名古屋）、マラビージャ（牡４ 川崎）、ムギ（牝３ 園田）、メイショウフェイト（牡３ 園田）、ルデュック（牡３ 未定）、ワンダークラッシー（牡３ 園田）、ヴィヴァンフィーユ（牝３ 未定）、ヴィオラピューロ（牝３ 高知）、カイマナ（牡３ 大井）、クリノオオクニヌシ（牡３ 園田）、ゾロ（牡３ 未定）、ニホンピロハービン（牝３ 笠松）、ハブアドリーム（牝３ 水沢）、フェアザスピリッツ（牝３ 門別）、プロポーズ（牝３ 水沢）、メイショウプルーム（牡３ 園田）、メイショウローザ（牝３ 園田）、モズファヴォリート（牡３ 未定）、ライクトゥシャイン（牡３ 名古屋）、リュウノイカリ（牡３ 川崎）、リュウノハドウ（牡３ 笠松）、レッドムルガン（牡３ 未定）、エーティーキンセイ（牡３ 佐賀）、カーヴィー（牝３ 未定）、グレーフィンソニア（牝３ 浦河）、シゲルトラメイシ（牝３ 佐賀）、トシエ（牝３ 園田）、ハトマークタイガー（牡３ 名古屋）、ブラックタートル（牡３ 園田）、ワシヅカミ（牡３ 未定）
▽乗馬＝ヴァンダレイ（牡３ 未定）、カフジプリンス（牡６ 福島）、ショウナンタンゴ（牝３ 競馬学校） スズカコンパス（牡３ 競馬学校）、マーティンシャップ（牡３ 滋賀）、ロズ（牝３ 未定）、サトノナレッジ（牡３ 長野）、ダノンシーザー（牡７ 関西大学）、タマモパスクワ（牡３ 滋賀）、ピエナクルーズ（牡６ 滋賀）、ヤマニンヒラソル（牝３ 新冠）
▽へい死＝サンマルメジャール（牝７）、ゴットフルール（牝３）、アールジュノー（牝２）