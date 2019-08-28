【今週の登録抹消馬】８月２８日

▽繁殖牝馬＝アストライア（３ 未定）、ウインドブラーハ（３ 追分）、キープシークレット（４ 早来）、クイーンマンボ（５ 静内）、タガノグラシアス（３ 新冠）、トモノヘイヘイ（３ 門別）、ナムラチヨガミ（３ 日高）、ミエノサクシード（６ 静内）、レガーロブロッサム（牝３ 千歳）、サトノエレーナ（３ 未定）、ダンツペンダント（６ 静内）、ヒストリック（３ 静内）、メイショウクサブエ（３ 浦河）
▽地方＝アールパシオン（牝３ 未定）、シェルメール（牝３ 未定）、セデックカズマ（牡３ 園田）、レディポワゾン（牝３ 盛岡）、アルディテッツァ（牡３ 盛岡）、ヴェル（牝３ 未定）、エールジョリー（牝３ 未定）、オートルフィーユ（牝３ 未定）、オーブラン（牡３ 園田）、オールドボンバー（牡３ 盛岡）、オーロトラジェ（牝３ 未定）、キャラメルムーン（牡３ 未定）、キープザレスト（牝３ 未定）、クライストチャーチ（牡３ 未定）、クレスコマリン（牝３ 園田）、コルドゥーン（牡３ 未定）、サダムラポール（牝３ 名古屋）、サラマー（牝３ 名古屋）、スカーレットサクラ（牝３ 大井）、ダイヤーズブルーム（牝３ 川崎）、チーキーキュート（牝３ 未定）、ドゥオンフルール（牝３ 園田）、ナツバ（牝３ 門別）、バッカーノ（牝３ 未定）、ハーバーコメット（牝３ 未定）、ビッケ（牡３ 未定）、ヒルノアマランテ（牡３ 門別）、ブルベアヴィオラ（牡３ 未定）、ブルーリップグロス（牝３ 未定）、ベルヴィンカ（牝３ 未定）、マルキーズ（牝３ 未定）、モウコフクソウ（牝２ 園田）、ラプリュベル（牝３ 未定）、レイザーズエッジ（牝３ 未定）、レイナブローニュ（牝３ 大井）、レッドスプリンガー（牡３ 名古屋）、ロッカーモーション（牝３ 未定）、ロックスピリット（牡３ 未定）、イマジンラヴ（牡３ 川崎）、イルフェソレイユ（牝３ 未定）、ウェイクール（牡３ 笠松）、オーサムウインド（牝３ 門別）、キービジュアル（牡３ 未定）、クリノベロニカ（牝３ 園田）、サンマルジュエル（牝３ 笠松）、セイリスペクト（牡４ 大井）、ゼットセントラル（セン３ 水沢）、タガノアリサ（牝３ 園田）、トウケイストーム（牝３ 園田）ナムラシンゲキ（牡３ 未定）、ピエナモネ（牡３ 名古屋）、ムーンオブバローダ（牡３ 未定）、メモリーハイル（牡３ 名古屋）、モズナリマツ（牡３ 未定）、ルミエールソレイユ（牝３ 未定）、ロードラウレア（牡３ 園田）、オウケンスターマン（牡３ 未定）、ピエナガウディ（牡３ 名古屋）、ヒロシゲウェーブ（牡３ 園田）、フィアボルグ（牡３ 未定）、ボーズキャット（牝３ 未定）、ラインアポロン（牡３ 名古屋）、ラー（牡３ 園田）、ルリアンフォール（牝３ 園田）、アーモンドカラー（牡２ 水沢）、ケイティマドンナ（牝３ 大井）、エラーブル（牝３ 川崎）、サンマルフラッシュ（牡３ 笠松）、デンコウブレイブ（牡３ 園田）、ビケット（牝３ 園田）
▽乗馬＝キングスーサ（牡５ 未定）、アルセーヌ（牡３ 競馬学校）、メイショウヒノクニ（牡３ 愛知）、ラヴィテス（牝３ 未定）、ケンブリッジウルス（牡３ 札幌市）、サイモンノツバサ（牡３ 滋賀）、ディアブルノワール（牝３ 滋賀）、ラッシュワールド（牡５ 未定）、レッドルドラ（牡５ 千歳）、グランノーブル（セン６ 滋賀）、マラスキーノ（牝３ 滋賀）
▽へい死＝ダリヨスペスカ（牡２）、サンレイブランコ（牡３）