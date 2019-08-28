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2019.8.28 15:31

【今週の登録抹消馬】８月２８日

　▽繁殖牝馬＝アストライア（３　未定）、ウインドブラーハ（３　追分）、キープシークレット（４　早来）、クイーンマンボ（５　静内）、タガノグラシアス（３　新冠）、トモノヘイヘイ（３　門別）、ナムラチヨガミ（３　日高）、ミエノサクシード（６　静内）、レガーロブロッサム（牝３　千歳）、サトノエレーナ（３　未定）、ダンツペンダント（６　静内）、ヒストリック（３　静内）、メイショウクサブエ（３　浦河）

　▽地方＝アールパシオン（牝３　未定）、シェルメール（牝３　未定）、セデックカズマ（牡３　園田）、レディポワゾン（牝３　盛岡）、アルディテッツァ（牡３　盛岡）、ヴェル（牝３　未定）、エールジョリー（牝３　未定）、オートルフィーユ（牝３　未定）、オーブラン（牡３　園田）、オールドボンバー（牡３　盛岡）、オーロトラジェ（牝３　未定）、キャラメルムーン（牡３　未定）、キープザレスト（牝３　未定）、クライストチャーチ（牡３　未定）、クレスコマリン（牝３　園田）、コルドゥーン（牡３　未定）、サダムラポール（牝３　名古屋）、サラマー（牝３　名古屋）、スカーレットサクラ（牝３　大井）、ダイヤーズブルーム（牝３　川崎）、チーキーキュート（牝３　未定）、ドゥオンフルール（牝３　園田）、ナツバ（牝３　門別）、バッカーノ（牝３　未定）、ハーバーコメット（牝３　未定）、ビッケ（牡３　未定）、ヒルノアマランテ（牡３　門別）、ブルベアヴィオラ（牡３　未定）、ブルーリップグロス（牝３　未定）、ベルヴィンカ（牝３　未定）、マルキーズ（牝３　未定）、モウコフクソウ（牝２　園田）、ラプリュベル（牝３　未定）、レイザーズエッジ（牝３　未定）、レイナブローニュ（牝３　大井）、レッドスプリンガー（牡３　名古屋）、ロッカーモーション（牝３　未定）、ロックスピリット（牡３　未定）、イマジンラヴ（牡３　川崎）、イルフェソレイユ（牝３　未定）、ウェイクール（牡３　笠松）、オーサムウインド（牝３　門別）、キービジュアル（牡３　未定）、クリノベロニカ（牝３　園田）、サンマルジュエル（牝３　笠松）、セイリスペクト（牡４　大井）、ゼットセントラル（セン３　水沢）、タガノアリサ（牝３　園田）、トウケイストーム（牝３　園田）ナムラシンゲキ（牡３　未定）、ピエナモネ（牡３　名古屋）、ムーンオブバローダ（牡３　未定）、メモリーハイル（牡３　名古屋）、モズナリマツ（牡３　未定）、ルミエールソレイユ（牝３　未定）、ロードラウレア（牡３　園田）、オウケンスターマン（牡３　未定）、ピエナガウディ（牡３　名古屋）、ヒロシゲウェーブ（牡３　園田）、フィアボルグ（牡３　未定）、ボーズキャット（牝３　未定）、ラインアポロン（牡３　名古屋）、ラー（牡３　園田）、ルリアンフォール（牝３　園田）、アーモンドカラー（牡２　水沢）、ケイティマドンナ（牝３　大井）、エラーブル（牝３　川崎）、サンマルフラッシュ（牡３　笠松）、デンコウブレイブ（牡３　園田）、ビケット（牝３　園田）

　▽乗馬＝キングスーサ（牡５　未定）、アルセーヌ（牡３　競馬学校）、メイショウヒノクニ（牡３　愛知）、ラヴィテス（牝３　未定）、ケンブリッジウルス（牡３　札幌市）、サイモンノツバサ（牡３　滋賀）、ディアブルノワール（牝３　滋賀）、ラッシュワールド（牡５　未定）、レッドルドラ（牡５　千歳）、グランノーブル（セン６　滋賀）、マラスキーノ（牝３　滋賀）

　▽へい死＝ダリヨスペスカ（牡２）、サンレイブランコ（牡３）