【今週の登録抹消馬】８月２１日

▽繁殖牝馬＝テイルオブゴールド（３ 新冠）、インディゴブルー（３ 早来）、クインオブザシーズ（３ 未定）、クリストフォリ（４ 早来）、チークハート（３ 静内）、パーティーチケット（３ 千歳）、ムーンスピーク（３ 門別）、レーヴドリーブ（４ 早来）、グレイシャスギャル（３ 日高）、サトノボヌール（３ 早来）、セルプランタン（３ 千歳）、プティットクルール（５ 新冠）、ルフランエトワール（牝３ 静内）、ルーナクオーレ（３ 門別）、ビーコンファイヤー（４ 未定）、カネトシブレス（６ 滋賀）
▽地方＝ウイングアンナ（牝３ 未定）、エイシンコロンビア（牝３ 園田）、エイシンホルス（牡３ 未定）、エイシンボールディ（牡３ 未定）、エストリル（牝３ 未定）、エルラティオ（牡３ 未定）、オウケンラブルナ（牝３ 笠松）、オーミハルカゼ（牝３ 未定）、カトルジュール（牡３ 未定）、キタサンアメジスト（牝３ 門別）、キャスノワゼット（牝３ 未定）、グランツシチー（牡３ 未定）、クラークスデール（牝３ 未定）、クリノバルセロナ（牝３ 園田）、グローバルビジネス（牡４ 未定）、スパークルガール（牝３ 未定）、ティレニア（牝３ 未定）、デスティニープラン（牡３ 未定）、ナムラモア（牝３ 未定）、ニードルズアイ（牡３ 未定）、ハッピークラッカー（牝３ 盛岡）、ハートスナッチャー（セン３ 未定）、フィールドステイ（牡５ 未定）、ブルベアアルジェン（牡３ 未定）、ブルベアロッソ（牝３ 未定）、フレンチチェリー（牝３ 未定）、ベルジュルネ（牝３ 未定）、マジックシード（牝３ 未定）、メテオスウォーム（牡３ 未定）、モズコールズ（牝３ 未定）、ヨドノオーシャン（牡３ 浦和）、ランランディザイア（牝３ 笠松）、ライワルツ（牝３ 園田）、リリーブラックシー（牡３ 水沢）、リーガルマインド（牡３ 名古屋）、レッドオリアナ（牝５ 未定）、ロードオヒア（牡３ 川崎）、ファイアンスティール（牝３ 未定）、ヴェイパライズ（牡３ 未定）、エスプリゾーン（牡５ 園田）、サラミス（牡３ 未定）、ショウナンマンカイ（牝３ 園田）、ジョーミラー（牝３ 未定）、スマートフェイス（牝３ 金沢）、タイセイスキャット（牡３ 園田）、トライレグナム（牡３ 未定）、ナリタフローライト（牡３ 園田）、ペネトレーター（牝３ 金沢）、マイディアライフ（牡３ 盛岡）、マイマーベラスワン（牝３ 園田）、ラキエストバイオ（牝３ 船橋）、ランランウイング（牝３ 未定）、ルージュオブグレイ（牝３ 未定）、アドマイヤコメット（牝３ 未定）、エイシンセラード（牝４ 名古屋）、エイシントドロキ（牝３ 未定）、エイシントロピコ（牝３ 未定）、ゴールドメジャー（牡３ 船橋）、サダムオリジン（牝３ 名古屋）、スノーベリー（牝３ 名古屋）、ノーブルクロス（牡３ 浦和）、ピエナペリー（牝３ 園田）、マテラカミング（牡３ 未定）、ミユキディオニソス（牡３ 佐賀）、ミンミンルフィーナ（牝３ 名古屋）、メイショウイギョク（牡３ 園田）、ワンダーエマ（牝３ 園田）、ステイグリーン（牡３ 名古屋）、アイゴットイット（牡３ 金沢）、アレンタウン（牡３ 未定）、シゲルブルーダイヤ（牡３ 佐賀）、テーオーターゲット（牡３ 園田）、ハコダテカーニバル（牝３ 未定）、ブルベアブロンゾ（牡３ 未定）、メイショウオウギ（牝３ 園田）、メイショウビジュー（牝３ 園田）
▽乗馬＝サンライズゼノン（牡３ 兵庫）、ラガープレミアム（牡３ 滋賀）、レッドカイザー（セン８ 滋賀）、アラタマピサ（牡３ 滋賀）、インヴィクタ（牡５ 滋賀）、ストレルカ（牡３ 未定）