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2019.8.14 16:35

【今週の登録抹消馬】８月１４日

　▽種牡馬＝ロジャーバローズ（３　未定）

　▽繁殖牝馬＝ジューヌエコール（５　早来）、タイムハンドラー（３　宮城）、プレミアムギフト（３　三石）、モーヴサファイア（５　早来）、ウォーターボヌール（３　浦河）、シードラゴン（３　千歳）、ハルノナゴリ（３　千歳）、マサノバルサー（３　三石）、タガノフレイア（５　新冠）、デヴァインハイツ（５　千歳）

　▽地方＝カシノアペックス（牡３　佐賀）、ナムラオニヘイ（牡３　未定）、ベストチャーム（牝３　門別）、アールウォーケン（牡３　未定）、ウインパーチェ（牡３　未定）、シニョーラ（牝２　門別）、ジュンヴァルボンヌ（牝３　船橋）、シングインザレイン（牡３　門別）、スマートエルピス（牡３　園田）、セレーネワルツ（牝３　未定）、タイセイカリーノ（牝３　園田）、ダンツベスト（牡３　佐賀）、モニュメントキング（牡３　未定）、リップグロス（牝３　門別）、ルルド（牡３　未定）、ワンダーハルム（牝３　園田）、テイエムカナカテ（牝２　佐賀）、グッドヴィジョン（牝３　大井）、グリグリ（牝３　高知）、クワイエット（牝３　未定）、シックザール（牡３　未定）、スズカシビル（牝３　名古屋）、スマートネフィリム（牡３　園田）、デイアフターデイ（牝３　門別）、テキーラ（牡３　名古屋）、トウケイクレナイ（牝３　未定）、パワーロワ（牡３　名古屋）、メイショウコハギ（牝３　園田）、ヤマニンンミルラ（牝３　水沢）、リヴォルバー（牝３　園田）、アテングローリー（牡３　未定）、コンテナラッシュ（牡３　未定）、サンクビジュー（牝３　佐賀）、ナリタムソウ（牡３　園田）、スクープショット（牡３　未定）、オーロペスカ（牡３　未定）、サトノグリッター（牡４　未定）、シゲルイエロダイヤ（牡３　佐賀）、セブンズゴールド（牡３　園田）、タガノビーダッシュ（セン３　未定）、ノーブルメイア（牡３　未定）、ミスレジェンド（牝５　園田）、メイショウパティオ（牝３　園田）、ブレーンクロー（牡３　大井）

　▽乗馬＝ソフィア（牝３　競馬学校）、カリッサ（牝３　鳥取）、ダノンプレシャス（牡６　関西大学）、レーヴナイト（牡３　未定）、ブンゴ（牡４　滋賀）、ラジュンジェレ（牝３　神奈川）、トーホウロドリゲス（牡３　滋賀）

　▽２歳（未）抹消＝コパノミューラー（牡　未定）、オーネットマーチ（牡　大井）