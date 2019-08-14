【今週の登録抹消馬】８月１４日

▽種牡馬＝ロジャーバローズ（３ 未定）
▽繁殖牝馬＝ジューヌエコール（５ 早来）、タイムハンドラー（３ 宮城）、プレミアムギフト（３ 三石）、モーヴサファイア（５ 早来）、ウォーターボヌール（３ 浦河）、シードラゴン（３ 千歳）、ハルノナゴリ（３ 千歳）、マサノバルサー（３ 三石）、タガノフレイア（５ 新冠）、デヴァインハイツ（５ 千歳）
▽地方＝カシノアペックス（牡３ 佐賀）、ナムラオニヘイ（牡３ 未定）、ベストチャーム（牝３ 門別）、アールウォーケン（牡３ 未定）、ウインパーチェ（牡３ 未定）、シニョーラ（牝２ 門別）、ジュンヴァルボンヌ（牝３ 船橋）、シングインザレイン（牡３ 門別）、スマートエルピス（牡３ 園田）、セレーネワルツ（牝３ 未定）、タイセイカリーノ（牝３ 園田）、ダンツベスト（牡３ 佐賀）、モニュメントキング（牡３ 未定）、リップグロス（牝３ 門別）、ルルド（牡３ 未定）、ワンダーハルム（牝３ 園田）、テイエムカナカテ（牝２ 佐賀）、グッドヴィジョン（牝３ 大井）、グリグリ（牝３ 高知）、クワイエット（牝３ 未定）、シックザール（牡３ 未定）、スズカシビル（牝３ 名古屋）、スマートネフィリム（牡３ 園田）、デイアフターデイ（牝３ 門別）、テキーラ（牡３ 名古屋）、トウケイクレナイ（牝３ 未定）、パワーロワ（牡３ 名古屋）、メイショウコハギ（牝３ 園田）、ヤマニンンミルラ（牝３ 水沢）、リヴォルバー（牝３ 園田）、アテングローリー（牡３ 未定）、コンテナラッシュ（牡３ 未定）、サンクビジュー（牝３ 佐賀）、ナリタムソウ（牡３ 園田）、スクープショット（牡３ 未定）、オーロペスカ（牡３ 未定）、サトノグリッター（牡４ 未定）、シゲルイエロダイヤ（牡３ 佐賀）、セブンズゴールド（牡３ 園田）、タガノビーダッシュ（セン３ 未定）、ノーブルメイア（牡３ 未定）、ミスレジェンド（牝５ 園田）、メイショウパティオ（牝３ 園田）、ブレーンクロー（牡３ 大井）
▽乗馬＝ソフィア（牝３ 競馬学校）、カリッサ（牝３ 鳥取）、ダノンプレシャス（牡６ 関西大学）、レーヴナイト（牡３ 未定）、ブンゴ（牡４ 滋賀）、ラジュンジェレ（牝３ 神奈川）、トーホウロドリゲス（牡３ 滋賀）
▽２歳（未）抹消＝コパノミューラー（牡 未定）、オーネットマーチ（牡 大井）