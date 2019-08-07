【今週の登録抹消馬】８月７日

▽種牡馬＝ゲンセキ（牡３ 北海道）
▽繁殖牝馬＝ヘーザ（ ４ 静内）、モアニケアラ（７ 千歳）
▽地方＝ピンクダンサー（牝３ 未定）、フゼアノート（牡３ 未定）、マナブフェイス（牝３ 園田）、マリノフロンティア（牝３ 大井）、メイショウラスカル（牡３ 未定）、メルヘンステージ（牝３ 園田）、ヤマニンアネッリ（牝３ 門別）、ランバート（牡３ 未定）、リッカウィンドウ（牝３ 佐賀）、レッドアルビオン（牡３ 未定）、レルシュタープ（牡３ 門別）、ワンダーモレック（牝３ 佐賀）、アポロラスベガス（牡３ 園田）、アールグランツ（牡３ 門別）、ヴェールレガロ（牡４ 笠松）、エスカルラータ（牝３ 未定）、エーティードセイ（牡３ 未定）、キーナンバー（牡６ 未定）、ケアレスラヴ（牝３ 未定）、ココナツクラッシュ（牡３ 未定）、サトノジャスミン（牝３ 未定）、サントルヴィル（牡３ 未定）、ジュゼッペレオ（牡３ 園田）、スカイノブランチ（牝３ 園田）、スターオブザナイル（牡３ 未定）、タイセイチーフ（牡３ 川崎）、タイセイレオーネ（牡３ 船橋）、タガノクロシェット（牝３ 未定）、トンバ（牡３ 名古屋）、ハイナイスレディ（牝３ 園田）、ヘヴンリーウインド（牝３ 未定）、レルシュタープ（牡３ 門別）、クリノワンダフル（牡３ 園田）、サダムシオイノモリ（牡３ 門別）、ジョートラジャ（牡３ 浦和）、タマモキャーンズ（牝３ 未定）、ボーダードライヴ（牡３ 笠松）、ミトノグラス（牡６ 未定）、ライディングハイ（牝６ 未定）、ラインエミネント（牡３ 園田）、ラストシーン（牝３ 未定）、エイシンミサイル（牡６ 園田）、ウマカモン（セン３ 佐賀）、エイシンデジタル（牡４ 園田）、サブゼロ（牡３ 未定）、スズカモンド（牡３ 名古屋）、テーオースナイパー（牡３ 園田）、モズダッシュスター（牡３ 園田）、ワンダータジャム（牡３ 佐賀）、ワンダータビアット（牝３ 佐賀）、ガラチコ（牡３ 未定）、モモコ（牝３ 未定）
▽乗馬＝ハギノグランデ（セン４ 長野）、ランドヘルメース（牡４ 滋賀）、リゴメール（牡３ 滋賀）、アオイハヤブサ（牝３ 未定）、アンフィニマン（牡３ 岡山）、キャリーオン（牡３ 岡山）、チャーミングポッケ（牝７ 滋賀）、コルニッシュドール（牡３ 愛知）、スズカルージュ（牝３ 愛知）、タマモプラネット（牡９ 滋賀）、バロー（牡３ 京都）、ビップモーリー（牡３ 愛知）、ラドミュージシャン（牡３ 静内）、エルガナドール（牝３ 滋賀）、ゴッドポッシブル（牡３ 滋賀）、アスカノロマン（牡８ 鹿児島）、リンディスファーン（牡４ 未定）
▽へい死＝メイショウマシミズ（牝３）、タマモボイジャー（セン２）