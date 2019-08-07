中央競馬：ニュース中央競馬

2019.8.7 14:43

【今週の登録抹消馬】８月７日

　▽種牡馬＝ゲンセキ（牡３　北海道）

　▽繁殖牝馬＝ヘーザ（　４　静内）、モアニケアラ（７　千歳）

　▽地方＝ピンクダンサー（牝３　未定）、フゼアノート（牡３　未定）、マナブフェイス（牝３　園田）、マリノフロンティア（牝３　大井）、メイショウラスカル（牡３　未定）、メルヘンステージ（牝３　園田）、ヤマニンアネッリ（牝３　門別）、ランバート（牡３　未定）、リッカウィンドウ（牝３　佐賀）、レッドアルビオン（牡３　未定）、レルシュタープ（牡３　門別）、ワンダーモレック（牝３　佐賀）、アポロラスベガス（牡３　園田）、アールグランツ（牡３　門別）、ヴェールレガロ（牡４　笠松）、エスカルラータ（牝３　未定）、エーティードセイ（牡３　未定）、キーナンバー（牡６　未定）、ケアレスラヴ（牝３　未定）、ココナツクラッシュ（牡３　未定）、サトノジャスミン（牝３　未定）、サントルヴィル（牡３　未定）、ジュゼッペレオ（牡３　園田）、スカイノブランチ（牝３　園田）、スターオブザナイル（牡３　未定）、タイセイチーフ（牡３　川崎）、タイセイレオーネ（牡３　船橋）、タガノクロシェット（牝３　未定）、トンバ（牡３　名古屋）、ハイナイスレディ（牝３　園田）、ヘヴンリーウインド（牝３　未定）、レルシュタープ（牡３　門別）、クリノワンダフル（牡３　園田）、サダムシオイノモリ（牡３　門別）、ジョートラジャ（牡３　浦和）、タマモキャーンズ（牝３　未定）、ボーダードライヴ（牡３　笠松）、ミトノグラス（牡６　未定）、ライディングハイ（牝６　未定）、ラインエミネント（牡３　園田）、ラストシーン（牝３　未定）、エイシンミサイル（牡６　園田）、ウマカモン（セン３　佐賀）、エイシンデジタル（牡４　園田）、サブゼロ（牡３　未定）、スズカモンド（牡３　名古屋）、テーオースナイパー（牡３　園田）、モズダッシュスター（牡３　園田）、ワンダータジャム（牡３　佐賀）、ワンダータビアット（牝３　佐賀）、ガラチコ（牡３　未定）、モモコ（牝３　未定）

　▽乗馬＝ハギノグランデ（セン４　長野）、ランドヘルメース（牡４　滋賀）、リゴメール（牡３　滋賀）、アオイハヤブサ（牝３　未定）、アンフィニマン（牡３　岡山）、キャリーオン（牡３　岡山）、チャーミングポッケ（牝７　滋賀）、コルニッシュドール（牡３　愛知）、スズカルージュ（牝３　愛知）、タマモプラネット（牡９　滋賀）、バロー（牡３　京都）、ビップモーリー（牡３　愛知）、ラドミュージシャン（牡３　静内）、エルガナドール（牝３　滋賀）、ゴッドポッシブル（牡３　滋賀）、アスカノロマン（牡８　鹿児島）、リンディスファーン（牡４　未定）

　▽へい死＝メイショウマシミズ（牝３）、タマモボイジャー（セン２）