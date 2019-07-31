【今週の登録抹消馬】７月３１日

▽繁殖牝馬＝ディーズハイエンド（３ 門別）、グランドクララ（３ 滋賀）、ナムラオッケー（３ 三石）、ブライトホーン（３ 宮城）、ベルーガ（４ オーストラリア）
▽地方＝レフレスカンテ（牡３ 未定）、ローズカラー（牝３ 大井）、アクティブガール（牝３ 未定）、オトメザミッキー（牝３ 佐賀）、カラスミヤビ（牝３ 水沢）、サニーバレット（牝３ 高知）、ジャスパーマリン（牝３ 未定）、シュヴェールト（セン３ 未定）、ジーガスリッド（牡３ 未定）、ステップシー（牝３ 未定）、タマモキラメキ（牝３ 未定）、ダミアンバローズ（牡３ 未定）、テイエムテツジン（牡７ 佐賀）、フルオブドリームズ（牝３ 笠松）、マイネルエメ（牡４ 未定）、メイショウミヤラビ（牝３ 未定）、リュミエールドール（牝５ 未定）、キンイロノツバサ（牡３ 未定）、タガノベリキュー（牝３ 未定）、バリエンテ（牡４ 名古屋）、ビーマイステディ（牝３ 名古屋）、フィールブリーズ（牡６ 未定）、マコトホウソウゲ（牝３ 名古屋）、モズリスペクト（牡３ 未定）、ライズ（牡３ 門別）、ワンダーヘイルネス（セン３ 園田）、アッフェルマーレ（牝３ 川崎）、エイシンオリヒメ（牝３ 未定）、キュロン（牡３ 園田）、ヒダワールド（牝３ 園田）、メイショウシンシン（牡３ 未定）、リンクスリン（牝３ 船橋）、レイジングブレイズ（牡３ 未定）、アナザープラネット（牡６ 大井）、ルフレシャンス（牝３ 金沢）
▽乗馬＝ブロードハースト（牝３ 未定）、オメガダヴィンチ（牡３ 滋賀）、グランドバレエ（牡３ 北海道）、アドバンスゴード（牡７ 未定）、グラウベン（牡４ 京都）、パープルヌーン（牡３ 京都）、アップトゥデイト（牡９ 馬事公苑）、ショウサンワンラヤ（牝３ 滋賀）、テイエムイキオイ（牡５ 滋賀）、ラピタ（牡３ 滋賀）、レフィナド（牡３ 未定）、アルモニーセレスト（牝３ 鳥取）、ダンツチェック（牝６ 佐賀）
▽２歳（未）抹消＝スノウィキス（牝２ 未定）
▽へい死＝エヴィータ（牝２）、キッズライトオン（牡７）