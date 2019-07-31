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2019.7.31 14:12

【今週の登録抹消馬】７月３１日

　▽繁殖牝馬＝ディーズハイエンド（３　門別）、グランドクララ（３　滋賀）、ナムラオッケー（３　三石）、ブライトホーン（３　宮城）、ベルーガ（４　オーストラリア）

　▽地方＝レフレスカンテ（牡３　未定）、ローズカラー（牝３　大井）、アクティブガール（牝３　未定）、オトメザミッキー（牝３　佐賀）、カラスミヤビ（牝３　水沢）、サニーバレット（牝３　高知）、ジャスパーマリン（牝３　未定）、シュヴェールト（セン３　未定）、ジーガスリッド（牡３　未定）、ステップシー（牝３　未定）、タマモキラメキ（牝３　未定）、ダミアンバローズ（牡３　未定）、テイエムテツジン（牡７　佐賀）、フルオブドリームズ（牝３　笠松）、マイネルエメ（牡４　未定）、メイショウミヤラビ（牝３　未定）、リュミエールドール（牝５　未定）、キンイロノツバサ（牡３　未定）、タガノベリキュー（牝３　未定）、バリエンテ（牡４　名古屋）、ビーマイステディ（牝３　名古屋）、フィールブリーズ（牡６　未定）、マコトホウソウゲ（牝３　名古屋）、モズリスペクト（牡３　未定）、ライズ（牡３　門別）、ワンダーヘイルネス（セン３　園田）、アッフェルマーレ（牝３　川崎）、エイシンオリヒメ（牝３　未定）、キュロン（牡３　園田）、ヒダワールド（牝３　園田）、メイショウシンシン（牡３　未定）、リンクスリン（牝３　船橋）、レイジングブレイズ（牡３　未定）、アナザープラネット（牡６　大井）、ルフレシャンス（牝３　金沢）

　▽乗馬＝ブロードハースト（牝３　未定）、オメガダヴィンチ（牡３　滋賀）、グランドバレエ（牡３　北海道）、アドバンスゴード（牡７　未定）、グラウベン（牡４　京都）、パープルヌーン（牡３　京都）、アップトゥデイト（牡９　馬事公苑）、ショウサンワンラヤ（牝３　滋賀）、テイエムイキオイ（牡５　滋賀）、ラピタ（牡３　滋賀）、レフィナド（牡３　未定）、アルモニーセレスト（牝３　鳥取）、ダンツチェック（牝６　佐賀）

　▽２歳（未）抹消＝スノウィキス（牝２　未定）

　▽へい死＝エヴィータ（牝２）、キッズライトオン（牡７）