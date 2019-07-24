【今週の登録抹消馬】７月２４日

▽繁殖牝馬＝カウントオンイット（５ 静内）、サンマルジョイ（４ 北海道）、ラフィティ（３ 浦河）、アルムポノポノ（３ 京都）
▽地方＝リンガラポップス（牡４ 未定）、イージーマネー（牡５ 未定）、ヴァリオブキングズ（牡３ 未定）、クリノクリストフ（牝４ 未定）、シエテアレグリア（牡３ 未定）、スマートサンドラ（牝３ 未定）、ダズリン（牝３ 未定）、ナリタニケ（牝３ 金沢）、パーフェクトレース（牝３ 園田）、マナカ（牝３ 園田）、メイショウコスイ（牝３ 未定）、ルノワール（牡３ 未定）、ロイヤルヨット（牡３ 未定）、シイチ（牡３ 未定）、ゴーファービヨンド（牡３ 未定）、ウォーターマーズ（セン５ 未定）、エールベローチェ（牝３ 未定）、オーマイラヴ（牝３ 川崎）、オーミサルーテ（牡３ 園田）、サツキシェラザード（牝３ 笠松）、セイウンカイドウ（牡３ 園田）、セラールネイジュ（牝３ 未定）、バンプファイア（牡３ 園田）、プルメリアグレース（牝３ 未定）、レゴリス（牡３ 未定）、ローザジルベルト（牡３ 未定）、キョウエイミーレス（牡３ 金沢）、ゼロドライブ（牡３ 園田）、テイエムラブラリー（牝３ 佐賀）、ハクユウフライヤー（牡３ 船橋）、ハートビートダンス（牝３ 未定）、ラヴィッスマン（牡３ 門別）、キングアーサー（牡３ 未定）、エイシンエレガンス（牝４ 園田）、サヤネエ（牝５ 園田）、ディープカミーノ（牡３ 名古屋）、メドック（牡３ 未定）
▽乗馬＝ブロードハースト（牝３ 未定）、キクノルア（セン５ 岡山）、トーアディアナ（牝３ 栗東ホースクラブ）、カレンジラソーレ（牡６ 未定）、ショウナンタクト（牡４ 栗東ホースクラブ）、スターゲイザー（牡５ 未定）、アテンポラル（牡３ 滋賀）、サンクララ（牝５ 未定）
▽２歳（未）抹消＝スイートティアラ（牝 未定）
▽へい死＝メイショウマガタマ（牡２）