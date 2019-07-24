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2019.7.24 14:19

【今週の登録抹消馬】７月２４日

　▽繁殖牝馬＝カウントオンイット（５　静内）、サンマルジョイ（４　北海道）、ラフィティ（３　浦河）、アルムポノポノ（３　京都）

　▽地方＝リンガラポップス（牡４　未定）、イージーマネー（牡５　未定）、ヴァリオブキングズ（牡３　未定）、クリノクリストフ（牝４　未定）、シエテアレグリア（牡３　未定）、スマートサンドラ（牝３　未定）、ダズリン（牝３　未定）、ナリタニケ（牝３　金沢）、パーフェクトレース（牝３　園田）、マナカ（牝３　園田）、メイショウコスイ（牝３　未定）、ルノワール（牡３　未定）、ロイヤルヨット（牡３　未定）、シイチ（牡３　未定）、ゴーファービヨンド（牡３　未定）、ウォーターマーズ（セン５　未定）、エールベローチェ（牝３　未定）、オーマイラヴ（牝３　川崎）、オーミサルーテ（牡３　園田）、サツキシェラザード（牝３　笠松）、セイウンカイドウ（牡３　園田）、セラールネイジュ（牝３　未定）、バンプファイア（牡３　園田）、プルメリアグレース（牝３　未定）、レゴリス（牡３　未定）、ローザジルベルト（牡３　未定）、キョウエイミーレス（牡３　金沢）、ゼロドライブ（牡３　園田）、テイエムラブラリー（牝３　佐賀）、ハクユウフライヤー（牡３　船橋）、ハートビートダンス（牝３　未定）、ラヴィッスマン（牡３　門別）、キングアーサー（牡３　未定）、エイシンエレガンス（牝４　園田）、サヤネエ（牝５　園田）、ディープカミーノ（牡３　名古屋）、メドック（牡３　未定）

　▽乗馬＝ブロードハースト（牝３　未定）、キクノルア（セン５　岡山）、トーアディアナ（牝３　栗東ホースクラブ）、カレンジラソーレ（牡６　未定）、ショウナンタクト（牡４　栗東ホースクラブ）、スターゲイザー（牡５　未定）、アテンポラル（牡３　滋賀）、サンクララ（牝５　未定）

　▽２歳（未）抹消＝スイートティアラ（牝　未定）

　▽へい死＝メイショウマガタマ（牡２）