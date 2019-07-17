【今週の登録抹消馬】７月１７日

▽繁殖牝馬＝サンマルケイト（３ 未定）、チャレアーダ（５ 門別）、リリーノーブル（４ 早来）、ダノンディーヴァ（５ 門別）
▽地方＝アヴァターラ（牡３ 未定）、アシタノカゼ（牝３ 高知）、アメジストヴェイグ（牡３ 未定）、ウインドルチェ（牝３ 未定）、グランデミノル（牝４ 大井）、ゴールドメファ（牝３ 未定）、スマートレムリア（牡３ 園田）、マッテオ（牡３ 名古屋）、マルカウォーレン（牡７ 園田）、メイショウベリー（牝３ 未定）、メイデンボヤージュ（牝３ 未定）、アスカナターシャ（牝３ 名古屋）、エイユーミッション（牡３ 園田）、ゴールデンラン（牝３ 金沢）、スマートマウアー（牡３ 園田）、ダイシンラッシュ（牝３ 未定）、ヒルド（牝３ 門別）、ブルベアクレーマ（牡３ 未定）、メイショウヒサカタ（牝４ 大井）、メイショウヤソキチ（牡３ 園田）、ワンダーグロウス（牝３ 佐賀）、ジュンエスポワール（牡４ 門別）、ヴーディーズピアス（牝４ 川崎）、オーバーザシード（牡３ 園田）、カフジマーキュリー（牡３ 金沢）、クリノペーテルス（牝４ 未定）、ジョーストリクトリ（牡５ 浦和）、ダノングッド（牡７ 大井）、バトルフリーダム（牡３ 名古屋）、ハートフルシーン（牝２ 金沢）、マーシデスペラード（牡３ 未定）、メイショウガッツ（セン３ 園田）、カレンエクスカリバ（牡４ 門別）、ジャングルランブル（牡３ 未定）、ダノンフォワード（牡４ 大井）
▽海外競馬＝キャリー（牝３ オーストラリア）
▽乗馬＝ゼットマックイーン（牡６ 滋賀）、ペイシャラストパイ（牡３ 滋賀）、レイナローサ（牝３ 鳥取）、ガニメデス（牡３ 未定）、カネトシウイングス（牝３ 未定）、ブラックアイドタフ（牡３ 鳥取）
▽へい死＝ナンヨーボジョウ（牡２）