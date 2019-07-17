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2019.7.17 13:42

【今週の登録抹消馬】７月１７日

　▽繁殖牝馬＝サンマルケイト（３　未定）、チャレアーダ（５　門別）、リリーノーブル（４　早来）、ダノンディーヴァ（５　門別）

　▽地方＝アヴァターラ（牡３　未定）、アシタノカゼ（牝３　高知）、アメジストヴェイグ（牡３　未定）、ウインドルチェ（牝３　未定）、グランデミノル（牝４　大井）、ゴールドメファ（牝３　未定）、スマートレムリア（牡３　園田）、マッテオ（牡３　名古屋）、マルカウォーレン（牡７　園田）、メイショウベリー（牝３　未定）、メイデンボヤージュ（牝３　未定）、アスカナターシャ（牝３　名古屋）、エイユーミッション（牡３　園田）、ゴールデンラン（牝３　金沢）、スマートマウアー（牡３　園田）、ダイシンラッシュ（牝３　未定）、ヒルド（牝３　門別）、ブルベアクレーマ（牡３　未定）、メイショウヒサカタ（牝４　大井）、メイショウヤソキチ（牡３　園田）、ワンダーグロウス（牝３　佐賀）、ジュンエスポワール（牡４　門別）、ヴーディーズピアス（牝４　川崎）、オーバーザシード（牡３　園田）、カフジマーキュリー（牡３　金沢）、クリノペーテルス（牝４　未定）、ジョーストリクトリ（牡５　浦和）、ダノングッド（牡７　大井）、バトルフリーダム（牡３　名古屋）、ハートフルシーン（牝２　金沢）、マーシデスペラード（牡３　未定）、メイショウガッツ（セン３　園田）、カレンエクスカリバ（牡４　門別）、ジャングルランブル（牡３　未定）、ダノンフォワード（牡４　大井）

　▽海外競馬＝キャリー（牝３　オーストラリア）

　▽乗馬＝ゼットマックイーン（牡６　滋賀）、ペイシャラストパイ（牡３　滋賀）、レイナローサ（牝３　鳥取）、ガニメデス（牡３　未定）、カネトシウイングス（牝３　未定）、ブラックアイドタフ（牡３　鳥取）

　▽へい死＝ナンヨーボジョウ（牡２）